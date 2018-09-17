陶朱隱園潛銷 房仲：這三最壓過其他豪宅

台北信義區奇特螺旋造型豪宅「陶朱隱園」日前首度對媒體開放內部室內庭園設計。（圖取自中華工程公司臉書facebook.com/bes.com.tw）

（中央社記者韋樞台北17日電）台北信義區奇特螺旋造型豪宅「陶朱隱園」日前首度對媒體開放內部室內庭園設計。房仲表示，開始潛銷的「陶朱隱園」擁有最高價、最隱密、挹注獲利最高等其他豪宅難踰越的特性。



「陶朱隱園」今年7月取得使用執照後，日前舉辦「各戶專屬庭院設計說明會」，邀請園藝景觀團隊共同研商各戶陽台露台的景觀設計，同時也是取得使用執照後首度對媒體開放參訪。



負責興建的中華工程表示，「陶朱隱園」目前僅針對有公益精神的工商界開放參觀，從年初至今約50組參觀，每坪造價超過新台幣過70萬元，參觀過「陶朱隱園」的客戶均認為此案雖為一層兩戶的雙拼規劃，但兩戶間的進出動線獨立，隱私性極高，目前多以整層2戶以上為購屋考量。



住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，「陶朱隱園」擁有三個「最」，是其他豪宅難以踰越的特性。中工始終未透露「陶朱隱園」價格，坊間從每坪300萬元以上喊價，若此價格屬實，「陶朱隱園」將是全台灣單價最高的豪宅，由於「陶朱隱園」每戶坪數300坪，所以一定也是總價最高的豪宅。



第二，它的隱密性最高。徐佳馨指出，「陶朱隱園」設計屋主可以開著自己的車進電梯停在樓上家門口，不怕遭人破壞，且大型車梯還可供救護車開進去，隱密性極高。



第三，中工費盡心思蓋出全球最獨特的豪宅，可以挹注威京集團和中工非常大的獲利。徐佳馨說，「陶朱隱園」一戶總價高達十餘億元，已經等同於一棟小型建案的總銷，「陶朱隱園」總共40戶，估計可貢獻威京集團和中工最大獲利。



代銷業者認為，威京集團和中工不會在台灣公開銷售「陶朱隱園」，也不會看到廣告，而是會走向國際買家，且不排除觸角伸向大陸富豪。（編輯：張均懋）1070917

