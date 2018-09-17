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美中貿易戰仍存變數 台股拚反彈

發稿時間：2018/09/17 08:43

最新更新：2018/09/17 08:43

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（中央社記者江明晏台北17日電）美股上週五持平，歐股收高，台股14日大漲140.91點，收在10868.14點，投顧認為，美中貿易戰勢成水火，長線仍充滿變數，台股反彈有機會延續，壓力為11000點附近。

美股上週五終場持平，媒體報導總統川普打算繼續對中國進口貨品加徵新關稅，導致美中可能重啟新一輪貿易談判的利多受挫。

道瓊工業指數終場上漲8.68點，或0.03%，收在26154.67點；標準普爾500指數上漲0.80點，或0.03%，收在2904.98點。以科技股為主的那斯達克指數下跌3.67點，或0.05%，收在8010.04點。

歐洲股市上週五收高，投資人對美中的新貿易談判抱以希望，由科技、汽車和礦業股領漲大盤。

台股14日漲140.91點，收在10868.14點，成交值新台幣1263.59億元。

自營商買超20.12億元，投信買超11.54億元，外資及陸資買超93.41億元。三大法人合計買超125.07億元。

華爾街日報（WSJ）報導，美國總統川普最早將於17日宣布，對約2000億美元中國商品加徵關稅，新關稅的稅率可能約10%，低於川普政府考量此輪關稅時最初宣布的25%。投顧認為，美中貿易戰勢成水火，長線仍充滿變數。

日盛投顧表示，回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續；支撐為10667點附近，壓力為11000點附近，觀察技術指標，反彈有機會延續。（編輯：黃國倫）1070917

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