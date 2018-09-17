亞太零售新品牌海外展店最愛華人區 日韓品夯

（中央社記者韋樞台北17日電）外商商仲世邦魏理仕統計亞太市場新品牌在區域內展店情形，從2014年到2017年，亞太新品牌海外展店最愛中國、香港和台灣市場，其中日韓品牌的美妝、服飾、餐飲受歡迎。



世邦魏理仕今天發佈「2018年崛起的亞太品牌」研究報告顯示，受惠於中國及東南亞市場經濟成長樂觀，亞太市場零售品牌在區內展店積極；統計2014年到2017年間，亞太品牌在所有新進國際品牌（若扣除餐飲類品牌）中，占比由17%增長至30%。



亞太零售品牌中，日本品牌占所有新進品牌的34%、韓國占18%，這些日韓品牌海外展店尤其積極，它們最青睞的海外市場以中國、香港、台灣三地最受歡迎。



世邦魏理仕顧問及交易服務部主管陳頌民指出，亞太區品牌在海外積極展店，部分原因為品牌母國的市場已趨飽和，加上華人市場消費者喜好多變、房東積極引進新品牌以維持商場競爭力，在文化親近度及大眾流行文化的推波助瀾下，日、韓品牌的美妝保健、流行服飾及特色餐飲，皆能引發消費者高度興趣。



觀察台北零售市場表現，調查結果顯示，亞太潮流品牌如Christian Dada、override、KBF今年紛紛來台開設專門店，顯示亞洲流行文化廣受台灣消費者歡迎。若加計國際餐飲品牌，來台灣展店更是積極，也最受本地消費者喜愛。



調查顯示，2018年上半年持續見到國際餐飲品牌來台灣展店，品牌數較年度大增55%。除了本地消費者喜歡嚐鮮外，百貨業者為增加曝光度及吸引來客，陸續引進各國美食，台灣消費者對日系美食的接受度遠勝其他國家，上半年來台插旗的餐飲業者有6成5為日本品牌。



世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶觀察近兩年新進國際品牌在台偏好，約8成新進品牌進駐百貨商場，主要是看中商場的集客力與宣傳力。百貨業者為了凸顯商場的差異性與業績而積極引進新品牌。台北南西商圈及忠孝東路商圈百貨業者今年內陸續完成改裝及調整櫃位，且未來數月內台北即將開幕的新商場，下半年可望見到更多新品牌來台，全年新進國際品牌數將超越去年。（編輯：郭萍英） 1070917