螺絲螺帽拚高值化 經濟部估全年產值創新高

（中央社記者廖禹揚台北17日電）國內螺絲螺帽產品積極向高值化發展，開發航太、汽車及醫療應用領域，帶動出口平均單價，經濟部預估，螺絲螺帽今年整體產值與出口皆可望創歷史新高紀錄。



隨著全球經濟回溫，國際原物料價格上揚，螺絲螺帽產值從去年恢復正成長，創下新台幣1297億元歷史新高，加上高值化產品價格帶動，今年上半年產值累計695億元，年增15%，經濟部統計處今天公布統計簡訊，預估螺絲螺帽今年全年產值可望突破1400億元，再創歷史新高。



統計處副處長王淑娟表示，螺絲螺帽廠商往高值化產品發展成效已開始顯現，近年投入航太、汽車及醫療應用領域，產品價格較傳統螺絲螺帽產品高上數十倍、甚至上百倍，成為整體產值提升的一大助力。



台灣螺絲螺帽為出口導向，直接外銷比率逾8成，王淑娟說，廠商開發高值化產品，有助提升在先進國家的產品市占率。



觀察台灣螺絲螺帽在美國及歐盟進口市場市占率，今年上半年台灣在美國螺絲螺帽進口市占率32%居首，其次為中國大陸（25.8%）及日本（11.5%）；在歐盟則以25.4%市占率居冠，其次為中國大陸（19.4%）及美國（13.2%）。



美國為台灣主要出口市場，今年1到8月對美國出口11.5億美元，占37.3%，其次為德國（9.9%），分別年增15.8%及24.2%，對荷蘭、日本、加拿大等出口較多國家，也都呈雙位數成長。今年1到8月螺絲螺帽出口值共30.8億美元，統計處預估，全年出口值可望突破45億美元，再刷新新高紀錄。（編輯：林興盟）1070917