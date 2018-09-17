潛力獨角獸逾10家 國發基金助最後一哩路

（中央社記者潘姿羽台北17日電）國家發展委員會主委陳美伶今天表示，口袋裡的潛力獨角獸名單已經有超過10家，國發基金將協助他們走完最後一哩路，區塊鏈潛力獨角獸奧丁丁，已向國發基金提出申請。



行政院院長賴清德今年宣布啟動「優化新創事業投資環境行動方案」，透過充裕新創早期資金、人才發展及法規調適、政府成為新創好夥伴、提供新創多元出場管道及新創進軍國際市場5大政策，協助推動新創產業。



陳美伶今天出席2018全球新世代領袖論壇並進行專題演講，她引用台積電創辦人張忠謀所言，強調台灣產業轉型要靠更多新創，也透露在她的口袋裡面，已經有10幾家潛力獨角獸，政府只要推它一把，台灣就會孕育出相當多的獨角獸。



獨角獸定義為成立10年內、市場估值10億美元的新創企業。陳美伶會後向中央社記者進一步說明，有些潛力獨角獸想要進一步衝刺，讓估值達到10億美元，他們除了在國內、甚至會到國外募資，希望打進國際盃，這段期間，資金很可能是他們最缺的「臨門一腳」。



陳美伶表示，國發基金會扶植早期新創，但成熟期的事業只要有需要，國發基金也會去push，近期區塊鏈潛力獨角獸奧丁丁（OwlTing）便已正式向國發基金提出申請。



至於潛力獨角獸名單，Gogoro、沛星、KKday都在內；陳美伶表示，只要潛力獨角獸有需求，政府會給予幫助，協助他們走完最後一哩路。（編輯：張均懋）1070917