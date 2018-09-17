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科技大亨班紐夫買時代雜誌 仿效貝佐斯買華郵

發稿時間：2018/09/17 15:13

最新更新：2018/09/17 15:13

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（中央社舊金山16日綜合外電報導）繼亞馬遜公司創辦人貝佐斯收購華盛頓郵報之後，今天傳出另一位科技業億萬富翁、雲端軟體公司Salesforce.com共同創辦人班紐夫收購全球知名刊物時代雜誌。

馬克．班紐夫（Marc Benioff）和他的妻子琳恩同意以現金1.9億美元（約新台幣59億元）從梅雷迪思公司手中收購時代雜誌。

時代雜誌的交易讓人想起貝佐斯（Jeff Bezos）2013年以2.5億美元收購華盛頓郵報（Washington Post）。入主擁有140年歷史、累積普立茲獎獎座多不勝數的老報紙，也讓貝佐斯成為美國總統川普的箭靶。川普直斥華郵是亞馬遜「昂貴的說客」。

53歲的班紐夫身價淨值65億美元（約新台幣2002億元），是Salesforce.com共同執行長，因這項交易有了新身分，成為媒體人。但他在一項聲明指出，這項交易與Salesforce無關，他是以個人名義買下時代雜誌。

班紐夫今天聲明說：「我們很榮幸成為全世界最重要媒體公司與經典品牌之一的管理人。」

他說，時代雜誌一直以來報導信實可靠，反映世界現況。

梅雷迪思（Meredith Corp.）今年1月才收購時代公司（Time Inc）而取得時代雜誌，但不久後宣布要出售旗下的運動畫刊（Sports Illustrated）、財星雜誌（Fortune）以及時代雜誌。

班紐夫透過個人慈善事業與企業贊助家鄉舊金山的多項公共計畫，試圖提升作為公民領袖的個人聲望。

班紐夫曾在公開場合和推特上批評川普。時代雜誌也從川普參選以來，針對他作了許多批評報導。現在班紐夫多了時代雜誌這個平台，再增媒體人身分，儘管他與雜誌的編輯決策保持距離。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1070917

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