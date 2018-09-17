國產署：國有地地上權 20億權利金收入可達成

（中央社記者邱柏勝台北17日電）地上權市況回溫，國產署再接再厲，今天公告今年末批10宗國有地設定地上權招標案，權利金底價新台幣29億3695萬元，訂於11月12日開標。國產署表示，有信心達成權利金收入20億元的年度目標。



日前國產署公開招標位於台北市仁愛路、復興南路口，原「空軍官兵活動中心」的國有地設定地上權，吸引5家金融業者搶標，最終由元大銀行以權利金82億100萬元得標，溢價率高達123%，每坪權利金約720萬元，創國產署公開招標國有地設定地上權以來最高紀錄。



而國有地設定地上權得標每坪權利金創新高，也讓冷凍已久的地上權市場出現回溫。國產署今天公告推出今年最後一批、10宗國有地設定地上權招標案，其中台北市、高雄市各2宗，台中市4宗，臺南市、澎湖縣各1宗，面積3.8公頃，權利金底價為29億3695萬元。



國產署官員表示，這次招標10宗土地，有4宗為首次公告、6宗重新公告。台北市2宗標的皆位於大安區，其中首次公告1宗標的，鄰近大安森林公園、師大附中，生活機能良好。台中市4宗標的中，有2宗首次公告標的，分別位於干城重劃區及水湳經貿園區旁，配合台中火車站鐵路高架化通車及水湳經貿園區發展，未來發展潛力可期。



至於高雄市2宗土地，皆屬生活機能佳的優質大面積標的，其中三民區土地北接親水公園，鄰近高雄環狀輕軌預定的鼎山街站750公尺，周遭公共設施完備；岡山區土地為首次公告標的，近河堤公園與高捷北機場開發案，具發展潛力。澎湖縣標的屬商業區，基地方正雙面臨路，離馬公機場約8公里，聯外交通便利。



官員表示，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5%，其中地租隨申報地價調整的年息率為1%，地租不隨申報地價調整的年息率為2.5%，地上權及地上建物得辦理分戶移轉。



國產署指出，今年國有地設定地上權標售權利金收入預算為20億元，至今達成率約5成，空軍官兵活動中心地上權標售權利金雖然高達82億元，但由於該國有地屬於國防部，因此標售權利金全部納入營改基金，亦即不算國產署的「業績」。



不過，國產署官員認為，地上權市況回溫，且這次公告10宗國有地，也是非常優質標的，「已經有人在詢問」，且總權利金底價近30億元，只要標脫3分之1，今年就有機會可以達標。（編輯：蘇志宗）1070917