生孩子我作主 中國女性掀全球生育商機

（中央社北京17日綜合外電報導）由於中國國內在體外人工受精、卵子冷凍及其他相關服務尚不成熟，越來越多中國女性選擇赴海外做相關醫療，帶動一波從東南亞到美國南加州的「生育觀光」熱潮，刺激相關產業。



彭博報導，中國政府結束一胎化政策、鼓勵已婚夫婦生更多小孩，讓中國國內的診所也看上這股商機。據BIS Research指出，中國的生育服務市場到2022年時的商機將達15億美元（約新台幣462億元），會是2016年6.7億美元（約新台幣206億元）的2倍以上。



投資公司已嗅到這股商機。從事人工生育的四川金星生育公司12日發聲明指出，華平投資集團（Warburg Pincus）9月已成為他們第2大股東。其他還包括紅杉資本中國基金（Sequoia China）與香港信銀投資（CNCB Hong Kong Investment）；信銀投資屬中國中信銀行（Citic Bank Corp）旗下單位。



而屬國營的中信銀行握有中國最大生育醫療中心之一的「中信湘雅遺傳醫院」，每年經手超過4萬件人工生育。



北京的「美中宜和婦幼醫院」生殖中心經理李洋（Li Yang,音譯）說：「中國是個重視後代的社會，人們覺得要有小孩是很基本的事。」美中宜和婦幼醫院是華平投資所支持的醫療機構，也是10家從2年前開始提供體外人工受精的醫療院所之一。



但因中國國內的生育中心與胚胎專家不足，使得海外的相關企業現在具有優勢；此外，中國政府將許多生育服務限供已婚夫婦及患有卵巢癌的婦女，迫使單身與未婚情侶轉赴海外尋求相關醫療。



放寬生育限制會鼓勵已育一或兩名子女的較年長女性再拚一胎，有助提振「生育觀光」的生意。據前瞻產業研究院資料，中國到海外接受生育醫療的金額，2016年達11億美元；另據中國國家衛生和計畫生育委員會統計，2016年有生育相關問題的人超過4000萬。



32歲的沈小姐是上海一位企業家，她說出許多選擇卵子冷凍女性的心聲：幾年內還不打算結婚。但為了有朝一日適合的生育機會來臨，沈小姐去年到洛杉磯做卵子冷凍，因為中國國內不准未婚女性做這類醫療。



沈小姐說：「我真的覺得卵子冷凍為女性開啟一道新時代的門。」



另一個例子是36歲的劉曉曼（Liu Xiaoman,音譯）。曾任空服員的她，2年前在美國做完卵子冷凍後新創一家專門媒介中國女性到海外接受生育醫療的公司。她表示，許多女性都希望有選擇何時生孩子的自由。



北京的「全球化智庫」研究員黃文政表示，中國很可能放寬部分導致沈小姐這類望向海外者的限制。他說：「生育產業有龐大商機，隨中國走向更寬容的生育政策，勢必會容許這類醫療。」（譯者：陳亦偉/核稿：劉淑琴）1070917