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雄獅轉型生活休閒 壯大餐飲版圖

發稿時間：2018/09/17 16:37

最新更新：2018/09/17 16:37

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（中央社記者江明晏台北17日電）雄獅集團近年來從旅遊產業轉型生活休閒產業，打造餐飲品牌gonna共樂遊，目標3年內全台拓店14個據點，和旅遊核心事業產生綜效。

雄獅集團近年來從旅遊產業轉型為生活休閒產業，為持續擘劃集團多角化發展版圖，打造餐飲品牌gonna共樂遊，落腳仁愛圓環打造首家「品牌概念店」。

雄獅集團總經理游國珍今天受訪時表示，集團2000年因應網路急速發展致力投資網站，2006年開始發展實體空間，2010年則正是開始定義轉型「生活休閒產業」，2012年推出欣講堂、2017年跨足餐飲品牌，也轉投資光一咖啡。

他說，因應新零售效應，除了線上布局，線下的重要性也逐步提升，雄獅實體門市據點目前有85家，下個月新增1家，而gonna也可視為實體空間，透過旅遊經營的過程中，結合跨業多元的經營，達到共生共存產生綜效。舉例來說，雄獅會在自己餐廳舉辦高端產品的說明會。

不過，游國珍強調，集團的投資仍會是以旅遊為核心產業，目的是發揮綜效。

在展店步調上，gonna目前有內湖總部1號店、仁愛圓環店，後續3年目標將再全台展店12家、待衝出營收與獲利規模後，有機會納入雄獅上市事業體，貢獻財報表現。

游國珍說明，gonna內湖店的單月營收達新台幣300萬元，因得利於租金僅占15%的成本，已順利轉盈獲利，仁愛圓環店8月初試營運至今，單月營收近300萬元，租金約60萬元，損益兩平點落在300萬元，目標月營收500萬元，預估3個月可以獲利。

他說，雄獅後續還會推出gonna express、gonna plus等品牌，分攻外帶、商務客群等不同單價的餐飲市場。（編輯：郭萍英）1070917

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