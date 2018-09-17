國巨第13次買庫藏股 護盤共砸24億元

（中央社記者鍾榮峰台北17日電）被動元件大廠國巨第13次買回庫藏股結果出爐，累計買回296.5萬股庫藏股，平均每股買回價格新台幣816.71元，買回股份總金額約24.21億元。



國巨表示，為顧及公司長期資金規劃及有效運用，此次買回庫藏股未全部執行完畢。



為維護公司信用及股東權益，國巨從7月19日至今天實施第13次庫藏股買回，期間規劃買回公司股份以供員工認購，預計買回數量450萬股，占公司已發行股份1.28%，買回區間價格632.8元至1616.8元。



國巨今天公告，從7月19日到8月9日，已買回296.5萬股庫藏股，平均每股買回價格816.71元，買回股份總金額約24.21億元，累積已持有公司股份數量占已發行股份總數比例約0.85%。



若以國巨規劃買回450萬股粗估，國巨累計已買回296.5萬股庫藏股，執行率約65.9%。



國巨今天終場收在533元，小跌0.19%。



國巨自結8月合併營收首次突破新台幣百億元，達到106.02億元，再創歷史單月新高。



國巨持續擴產，尤其電容主要是針對日系廠商退出的高單價品項增產，對產業前景看法審慎樂觀。



法人指出，國巨未來2年持續擴充積層陶瓷電容（MLCC）產能，預估今年底MLCC月產能可到500億顆，2019年底月產能可到600億顆，2020年底月產能可到700億顆。（編輯：楊凱翔）1070917