美副能源部長：美天然氣4年後可供應德國

（中央社柏林17日綜合外電報導）美國能源部副部長布魯伊特接受德國「畫報」（Bild）訪問時表示，最晚4年後，美國企業將開始出貨液化天然氣至德國，挑戰俄羅斯的供應地位。目前德國進口天然氣60%來自俄國。



布魯伊特（Dan Brouillette）在今天刊出的訪問中說：「美國液化天然氣（LNG）即將來到德國。這不是會不會來的問題，而是何時來。」



德國因仰賴俄羅斯能源供應，7月遭美國總統川普指責為俄國「俘虜」。川普還強烈要求德國停止俄國主導的輸氣管興建工程。這條「北溪二號天然氣管線」（Nord Stream 2）造價110億美元，穿越波羅的海。



德國則否認川普的指責，表示他們不排斥能源來源多元化，但能源銷售最終仍將由經濟考量決定。



布魯伊特承認美國液化天然氣價格較高，不過他說，美國供應商若進入德國市場，實際上將對國營的俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）和其他供應商設下價格天花板。俄羅斯天然氣工業公司正主導「北溪二號天然氣管線」興建。



上週和德國企業界高層會面的布魯伊特表示：「一旦這裡也有美國液化天然氣，俄羅斯天然氣工業公司就無法予取予求。」



美國駐德國大使格瑞尼爾（Richard Grenell）也告訴「畫報」，德國總理梅克爾（Angela Merkel）本人曾向川普保證，德國想要向美國採購液化天然氣。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1070917