/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 樹木希林蘇啓誠陳景峻iPhone X
>rss

美副能源部長：美天然氣4年後可供應德國

發稿時間：2018/09/17 17:55

最新更新：2018/09/17 17:55

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社柏林17日綜合外電報導）美國能源部副部長布魯伊特接受德國「畫報」（Bild）訪問時表示，最晚4年後，美國企業將開始出貨液化天然氣至德國，挑戰俄羅斯的供應地位。目前德國進口天然氣60%來自俄國。

布魯伊特（Dan Brouillette）在今天刊出的訪問中說：「美國液化天然氣（LNG）即將來到德國。這不是會不會來的問題，而是何時來。」

德國因仰賴俄羅斯能源供應，7月遭美國總統川普指責為俄國「俘虜」。川普還強烈要求德國停止俄國主導的輸氣管興建工程。這條「北溪二號天然氣管線」（Nord Stream 2）造價110億美元，穿越波羅的海。

德國則否認川普的指責，表示他們不排斥能源來源多元化，但能源銷售最終仍將由經濟考量決定。

布魯伊特承認美國液化天然氣價格較高，不過他說，美國供應商若進入德國市場，實際上將對國營的俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）和其他供應商設下價格天花板。俄羅斯天然氣工業公司正主導「北溪二號天然氣管線」興建。

上週和德國企業界高層會面的布魯伊特表示：「一旦這裡也有美國液化天然氣，俄羅斯天然氣工業公司就無法予取予求。」

美國駐德國大使格瑞尼爾（Richard Grenell）也告訴「畫報」，德國總理梅克爾（Angela Merkel）本人曾向川普保證，德國想要向美國採購液化天然氣。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1070917

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）

一週重要新聞影像回顧（0909-0915）

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:30-17:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP