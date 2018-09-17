/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 樹木希林蘇啓誠陳景峻iPhone X
>rss

台灣服飾品牌法國參展 爭取海外商機

發稿時間：2018/09/17 17:55

最新更新：2018/09/17 17:55

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韋樞台北17日電）紡拓會率8家台灣服飾品牌進軍法國時裝展和時尚配件展，展示2019年春夏服飾和配件系列。紡拓會表示，台灣品牌吸引不少專業採購青睞，給予相當高評價。

紡拓會表示，日前帶領8家台灣業者參加法國時裝展「Who's Next」及時尚配件展「Premiere Classe」展現台灣設計品牌自身的創意實力，在國際市場上曝光並連結國際買家，藉以吸引國際專業買主發掘及採購的關注。

這次參與的台灣品牌包含YENLINE、JENN LEE、TOKYO'Ef & SHERRY CHEN、Caspia LiLi、ARTISMI、NAUGHTY SUNDAY、Rider、WEST VILLAGE等都通過主辦單位展前嚴格審核，展示最新2019春夏系列，拓展品牌國際能見度及積極爭取海外商機。

紡拓會指出，法國「Who's Next」展及「Premiere Classe」展為歐洲最具規模大型時尚貿易展會，每年於1月及9月在巴黎舉辦，在歐洲深具權威性及知名度，展會精選原創風格性強烈且深具商業性潛力的品牌參展，加上眾多國際知名時裝及設計師品牌參與，吸引來自世界各國買主到訪。

本屆「Who's Next」展及「Premiere Classe」展約吸引5萬名專業人士參觀及上千家服裝及配件品牌商參與，台灣業者接觸包含來自法國當地及西班牙、非洲、瑞士、美國、德國、義大利、英國等國際專業採購，將台灣設計拓展至國際市場，強化品牌的國際能見度。

紡拓會發現，台灣品牌以精緻的設計作工及價格競爭力吸引買主，包含FLEUR DE CANNELLE、AUX BONHEURS DES YEUX、Vita Planet等，都給予台灣設計品牌高度評價。

紡拓會說，包括婚紗業者TOKYO'Ef& SHERRY CHEN、Caspia LiLi及飾品業者ARTISMI特別受到國際採購的青睞。TOKYO'Ef&SHERRY CHEN強調東方剪裁精神，簡約不繁瑣的設計風格，塑身效果強烈的曲線剪裁，並且有歐洲廠手工訂製的尊貴細膩，打造市場前所未有的獨特婚紗品牌。

至於Caspia LiLi則是輕婚紗品牌，原創設計且限量發售。（編輯：林沂鋒）1070917

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）

一週重要新聞影像回顧（0909-0915）

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:30-17:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP