台灣服飾品牌法國參展 爭取海外商機

（中央社記者韋樞台北17日電）紡拓會率8家台灣服飾品牌進軍法國時裝展和時尚配件展，展示2019年春夏服飾和配件系列。紡拓會表示，台灣品牌吸引不少專業採購青睞，給予相當高評價。



紡拓會表示，日前帶領8家台灣業者參加法國時裝展「Who's Next」及時尚配件展「Premiere Classe」展現台灣設計品牌自身的創意實力，在國際市場上曝光並連結國際買家，藉以吸引國際專業買主發掘及採購的關注。



這次參與的台灣品牌包含YENLINE、JENN LEE、TOKYO'Ef & SHERRY CHEN、Caspia LiLi、ARTISMI、NAUGHTY SUNDAY、Rider、WEST VILLAGE等都通過主辦單位展前嚴格審核，展示最新2019春夏系列，拓展品牌國際能見度及積極爭取海外商機。



紡拓會指出，法國「Who's Next」展及「Premiere Classe」展為歐洲最具規模大型時尚貿易展會，每年於1月及9月在巴黎舉辦，在歐洲深具權威性及知名度，展會精選原創風格性強烈且深具商業性潛力的品牌參展，加上眾多國際知名時裝及設計師品牌參與，吸引來自世界各國買主到訪。



本屆「Who's Next」展及「Premiere Classe」展約吸引5萬名專業人士參觀及上千家服裝及配件品牌商參與，台灣業者接觸包含來自法國當地及西班牙、非洲、瑞士、美國、德國、義大利、英國等國際專業採購，將台灣設計拓展至國際市場，強化品牌的國際能見度。



紡拓會發現，台灣品牌以精緻的設計作工及價格競爭力吸引買主，包含FLEUR DE CANNELLE、AUX BONHEURS DES YEUX、Vita Planet等，都給予台灣設計品牌高度評價。



紡拓會說，包括婚紗業者TOKYO'Ef& SHERRY CHEN、Caspia LiLi及飾品業者ARTISMI特別受到國際採購的青睞。TOKYO'Ef&SHERRY CHEN強調東方剪裁精神，簡約不繁瑣的設計風格，塑身效果強烈的曲線剪裁，並且有歐洲廠手工訂製的尊貴細膩，打造市場前所未有的獨特婚紗品牌。



至於Caspia LiLi則是輕婚紗品牌，原創設計且限量發售。（編輯：林沂鋒）1070917