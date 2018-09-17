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人民幣存款餘額連3增 8月匯款總額大減

發稿時間：2018/09/17 18:18

最新更新：2018/09/17 18:18

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（中央社記者邱柏勝台北17日電）央行統計，8月國銀人民幣存款餘額連3個月成長，但受科技業匯往中國的三角貿易金額減少，人民幣匯款總額減逾300億元。央行說，電子業廠商有資金調度需求，非僅與匯率有關。

中央銀行今天公布銀行辦理人民幣業務概況，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額為2813.51億元人民幣，月增1.07億元人民幣；國際金融業務分行（OBU）人民幣存款餘額335.82億元人民幣，月增19.14億元人民幣。

合計DBU及OBU，整體人民幣存款餘額約為3149.34億元，月增20.21億元人民幣，連3個月走揚，雖然增額較上月擴大，但增幅仍不到1%，呈現持穩走勢，顯見人民幣存款餘額水位已經進入「高原期」。

另外，8月全體銀行透過中國銀行台北分行辦理的人民幣結算總金額為4581億元人民幣。

央行行務委員賀培真表示，8月中人民幣對美元匯率雖然波動不小，但整個月僅貶值0.14%，貶幅不大，DBU存款餘額略增，主要是來自個人戶活存、定存的增加，而OBU存款餘額增加，則是來自台商關聯企業的存款增加所致。

在人民幣匯款總額方面，8月國銀人民幣匯款總額1384.51億元人民幣，月減302.15億元人民幣。對此賀培真表示，主要是科技業匯往中國的三角貿易減少。

媒體提問，這是否與美中貿易戰、企業對於將錢匯往中國心存觀望有關？賀培真回應說，主要仍是企業有資金調度需求，有些電子業保留人民幣存款將資金停泊在OBU，也使得OBU存款餘額增加。

央行也公布各天期人民幣定存利率最優銀行，其中一年期以渣打銀行的3.8%最高、9個月期以日盛銀行的3.6%最高、6個月期以日盛銀行的3.6%最高、3個月以凱基銀行的3.5%最高，1個月期則以日盛銀行的2.9%最高。（編輯：李信寬）1070917

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