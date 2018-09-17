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和勤中科二林廠動土 目標2020年投產

發稿時間：2018/09/17 18:21

最新更新：2018/09/17 18:21

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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）精密沖壓大廠和勤精機中科二林廠今天動土，初期投資金額約新台幣15.5億元，預估2020年投產，集團訂下2022年營業額翻倍至50億元目標。

和勤精機中科二林廠今天參與中科四期二林園區聯合動土典禮，和勤中科廠占地6.6公頃，計畫初期投資金額約15.5億元，新廠將涵蓋企業總部、硬碟HDD產線、汽機車與高階自行車零組件產線。

和勤中科廠預計2020年建成投產，和勤除了中國大陸嘉興和新廠的廠能擴增外，位於中國大陸江蘇淮安的生產基地也將於第4季啟動生產，集團訂下2022年營業額翻倍至50億元目標。

在產線規劃方面，和勤硬碟產線將全數移回中科廠，此外將布建汽、機車與高階自行車零組件產線。

今年下半年和勤積極啟動兩岸擴產計畫，中國大陸嘉興和新廠在今年底將在現有4個車間外再增建第5車間，淮安和新廠將在第4季重新啟動發展汽車售後服務（AM）市場，並發展東南亞汽車市場業務。和勤預計2020年底完成擴產計畫。

法人表示，和勤打入電動車大廠特斯拉（Tesla）供應鏈，也搭上Model 3量產進程。和勤已直接供貨部分機構件給特斯拉。

和勤專攻精沖本業，朝向精密鑄造與精密機械加工發展，從精密電子領域庫跨入汽車零件，汽車零件和硬碟機構件8月營收占比各約53%和41%，主要生產基地在台灣彰化和中國大陸嘉興。

在汽車零件部分，和勤沖壓產品應用在變速箱、門鎖、發動機、液壓、座椅、煞車系統等領域，以中國大陸市場為主，未來也規劃朝向東南亞市場發展。

法人指出，和勤是德國VW集團第一階供應商，其他的中國大陸自主品牌車廠客戶，和勤以第2階廠商為主，終端客戶包括上汽、東風、吉利、長安、比亞迪等。（編輯：楊凱翔）1070917

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