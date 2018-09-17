美中貿易戰反覆 資金流出股市

（中央社記者潘智義台北17日電）美中貿易戰未歇，富蘭克林投顧今天表示，在貿易戰線恐將拉長的預期心理，壓抑投資人情緒，近來歐、美股市，以及新興股市資金均淨流出。



新興市場投資組合基金研究機構（EPFR）統計，9月6至12日，股票型基金為資金淨流出56億美元（約新台幣1724.16億元），美國股票型基金為資金淨流出23億美元（約新台幣708.14億元），日本股票型基金獲資金淨流入9億美元（約新台幣277.10億元），歐洲股票型基金為資金淨流出14億美元（約新台幣431.04億元）；整體新興市場股票型基金資金淨流出12億美元（約新台幣369.46億元）。



富蘭克林投顧分析，美中貿易政策不斷變化，釋出消息反覆，將持續牽動金融市場走勢，貿易緊張局勢應從美國政治的視角來觀察，解決貿易爭端或關稅威脅的政策可能針對特定選民，以便獲得政治利益，因此美中全面引爆貿易戰的風險不高。



富蘭克林認為，面對美中貿易協商，及美國期中選舉前的震盪環境，金融市場投資人應該審慎，但無須過度悲觀。若擔心市場短線波動，可採美元及新興市場均衡配置，美元資產首選美國平衡型基金、生技及科技產業，並可納入採取對沖策略的多空策略基金，以提高資產組合防禦力。



富蘭克林投顧引述富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克（Edward Perks）看法指出，考量美中貿易爭端未見緩解，美國薪資增長及利率上揚等因素，在股、債投資上宜採取平衡配置，降低持有債券的存續期間，以應對利率風險及地緣政治等不確定性。（編輯：林沂鋒）1070917