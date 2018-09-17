英脫歐若未達協議 IMF：經濟前景恐糟很多

（中央社倫敦17日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）今天表示，英國明年若在未和歐洲聯盟（EU）達成協議的情況下退出歐盟，經濟前景恐較達成協議才退出「糟糕很多」。



IMF表示，英國和歐盟若達成一項廣泛的協議，英國今、明年經濟成長預估約1.5%。



IMF今年7月預估，英國今、明年經濟成長分別是1.4%和1.5%。



IMF在今天公布的最新英國經濟報告中表示，英國破壞性脫歐將導致「糟糕很多的結果」。



IMF表示，脫歐還有一連串令人憂心的問題要處理，勢必將付出經濟代價。



英國財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）今天表示，英國必須聽從IMF有關未達協議脫歐的警告。



韓蒙德說，他對於在今年秋天達成協議有信心，但未達協議脫歐也並非不可能。



若干脫歐支持者批評韓蒙德想要和歐盟保持關係，這會讓英國受歐盟左右。



IMF總裁拉加德（Christine Lagarde）說，若未能和歐盟達成脫歐協議，英國經濟恐陷入萎縮。



拉加德在IMF發表英國經濟報告時說：「較具破壞性的脫離將造成較糟結果。」



拉加德說：「讓我說清楚，相較於現在順利的單一市場，所有可能的脫歐狀況都將付出經濟代價，對歐盟來說也是，只是受影響程度較輕。」



拉加德表示：「新關係對貿易的阻礙越大，代價就越高。這應該相當明顯，但有時似乎不然。」（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1070917