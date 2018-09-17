/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 居禮夫人黃士修蔡生豐樹木希林
>rss

英脫歐若未達協議 IMF：經濟前景恐糟很多

發稿時間：2018/09/17 20:42

最新更新：2018/09/17 20:42

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社倫敦17日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）今天表示，英國明年若在未和歐洲聯盟（EU）達成協議的情況下退出歐盟，經濟前景恐較達成協議才退出「糟糕很多」。

IMF表示，英國和歐盟若達成一項廣泛的協議，英國今、明年經濟成長預估約1.5%。

IMF今年7月預估，英國今、明年經濟成長分別是1.4%和1.5%。

IMF在今天公布的最新英國經濟報告中表示，英國破壞性脫歐將導致「糟糕很多的結果」。

IMF表示，脫歐還有一連串令人憂心的問題要處理，勢必將付出經濟代價。

英國財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）今天表示，英國必須聽從IMF有關未達協議脫歐的警告。

韓蒙德說，他對於在今年秋天達成協議有信心，但未達協議脫歐也並非不可能。

若干脫歐支持者批評韓蒙德想要和歐盟保持關係，這會讓英國受歐盟左右。

IMF總裁拉加德（Christine Lagarde）說，若未能和歐盟達成脫歐協議，英國經濟恐陷入萎縮。

拉加德在IMF發表英國經濟報告時說：「較具破壞性的脫離將造成較糟結果。」

拉加德說：「讓我說清楚，相較於現在順利的單一市場，所有可能的脫歐狀況都將付出經濟代價，對歐盟來說也是，只是受影響程度較輕。」

拉加德表示：「新關係對貿易的阻礙越大，代價就越高。這應該相當明顯，但有時似乎不然。」（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1070917

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）

一週重要新聞影像回顧（0909-0915）

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:30-17:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP