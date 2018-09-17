搶食離岸風電大餅 保險業者聯手國際級公司

（中央社記者廖禹揚台北17日電）政府目標在2025年設置5.5GW離岸風電裝置容量，保險是業者辦理融資時不可或缺要件，但因開發風險高，國內業者承保能量不足，藉由與國際級再保公司合作，希望逐步掌握綠能商機。



新安東京海上產險與東京海上日動火災保險公司今天在台北舉辦離岸風電發展－亞洲特有風險與風險管理研討會，分析離岸風電在亞洲特有風險，並分享過去承保各國離岸風電開發案經驗。



新安東京海上產險副總經理呂文泉坦言，以台灣市場規模，國內保險業者很難承保離岸風電開發案，但不代表就不能參與，而是透過與具有國際承保能量的國際再保公司合作，逐步學習、掌握商機。



呂文泉說明，離岸風電開發成本高昂、風險也高，開發商向銀行辦理融資時，保險是必須要件，目前取得遴選核配容量業者的銀行聯貸案大致談定，接下來就必須談保險安排，待確認簽發保單後，銀行才會撥款。



呂文泉表示，東京海上日動火災保險是國際上少數有能力承保離岸風電開發這類大型案件的保險公司，新安東京海上目前也在積極接觸相關業者，但主要是負責簽發保單，再轉由東京海上日動火災保險處理國際再保規劃，將風險分散出去。



東京海上日動火災保險2013年成立離岸風電專門小組，逐步開始承接日本、歐美的離岸風電保險案，該公司船舶營業部課長石嶋大之在簡報中提到，歐洲案子多是以情境解析方式預想情境，來估算最大損失金額，但亞洲特有天災包括地震、颱風、海上落雷等，必須執行數萬年模擬後，以機率論解析估算數年一次的最大天災造成的損失金額，因此更需要相關專門知識作為背景。



與東京海上日動火災保險有合作關係的可再生能源保險公司GCube、海事專案顧問公司SeaRoc，以及一般財團法人日本海事協會今天也與現場逾百名開發商、製造商、銀行及專業保險經紀人分享相關評估技術與經驗，希望協助台灣相關業者掌握離岸風險管理know-how，促進台灣離岸風電產業發展。（編輯：楊凱翔）1070917