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美擬加碼對中國課關稅 專家：真槍實彈貿易戰

發稿時間：2018/09/18 06:11

最新更新：2018/09/18 06:11

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（中央社記者尹俊傑紐約17日專電）美國預計本週宣布對2000億美元中國貨品加徵關稅，彭博經濟學家歐樂鷹今天形容，美中將從用橡膠子彈的小衝突，演變成真槍實彈的貿易戰，影響遍及全球，台灣也無法倖免。

華爾街日報昨天引述知情人士說法報導，美中對彼此500億美元貨品加徵25%關稅後，白宮計劃未來幾天內宣布，對高達2000億美元的中國貨品加徵關稅，稅率約10%。中國先前揚言，將對600億美元美國貨品加徵關稅，並以其他措施反制。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）首席經濟學家歐樂鷹（Tom Orlik）在一場全球經濟預測簡報會形容，美中對彼此500億美元貨品加徵關稅，與全球貿易相比，規模沒那麼大，可視為「貿易小衝突」。

但他警告，美國本週若宣布另對2000億美元中國貨品加徵關稅，中國肯定會還以顏色，「屆時雙方不是用橡膠子彈，而將用真槍實彈打貿易戰」。

彭博估計，美國對2500億美元中國貨品加徵關稅，將使中國明年經濟成長折損0.5個百分點。歐樂鷹認為，對北京而言，這不算災難，但在中國政府去槓桿並應付經濟成長趨緩的同時，美中貿易戰加劇絕非好消息，難以抽離中國經濟的部分美商也將受衝擊。

華府以關稅逼北京上貿易談判桌之際，傳聞部分中方官員提議升級貿易戰，對中國銷往美國製造業供應鏈的關鍵材料、設備和其他零件設限，在中國組裝的iPhone也可能面臨相關限制。

歐樂鷹表示，貿易與供應鏈息息相關，以智慧型手機為例，不少廠商將台灣、日本與南韓零件引進中國組裝，再外銷到其他國家。貿易戰影響若外溢，破壞全球生產鏈，包括消費者在內的相關各方都將成為輸家。

至於美國經濟，歐樂鷹預期，第2季國內生產毛額（GDP）折合年率成長4.1%後，下半年可能趨緩，全年經濟預計成長2.7%至2.9%，仍是極佳表現。但他認為，美國以減稅刺激短期經濟成長，不利於長期永續發展。

相對而言，中國企業與地方政府債台高築，北京設法減緩信貸成長，導致今年1至8月固定資產投資成長創近20年來新低。歐樂鷹認為，中國去槓桿帶來陣痛，卻有助於經濟長遠發展，是有遠見的政策。（編輯：張佑之）1070918

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