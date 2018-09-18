美擴大關稅制裁 學者：2產業要當心

（中央社記者潘姿羽台北17日電）美國今天宣布對2000億美元中國貨品加徵關稅，台經院指出，若演變成持久戰，情勢對美較不利；元大寶華則憂心，電力電子設備及工具機械可能會被列入清單，對台影響加劇。



華爾街日報報導，美中對彼此500億美元貨品加徵25%關稅後，美國政府今天宣布，24日起對2000億美元中國貨品加徵10%關稅，年底將稅率調高到25%。中國先前揚言，將對600億美元美國貨品加徵關稅，並以其他措施反制。



觀察美中貿易戰近幾個月的演變，美國頻頻放話，中國則少有退讓，台經院景氣預測中心主任孫明德認為，美國希望中國大讓利，才能趕快終止賽局，但中國看起來要打持久戰，由於美國面臨的內部壓力更為龐大，可以預見，如果真的進入延長賽，對美國會比較不利。



台灣身為小型開放經濟體，而且中國、美國均為主要出口市場，不論誰占上風，台灣很難不受波及；元大寶華董事長梁國源便指出，美國要湊足2000億元的關稅清單，金額相當龐大，台灣勢必會受到影響。



元大寶華近日發布「解析美中貿易戰關稅清單及其制訂邏輯」專題報告，內容指出，美國貿易代表署在擬定關稅清單時，依循著最小化對美國消費者的衝擊、最小化對美國產業的衝擊2原則進行。



報告也說，就目前情況看來，制裁清單的規模愈來愈大，而電子電力設備及工具機械這2類占了美國自中國進口金額近5成，因此在美國貿易代表署必須湊足一定金額的情況下，電力電子設備及工具機械商品勢必會出現在清單中，這些產業也是對台灣影響較顯著與直接的部分。



至於媒體傳出中國擬採「出口限制」來反擊美國，甚至以此阻斷蘋果供應鏈，孫明德認為，如果中國真的打蘋果來反制，台灣不見得吃虧，因為台灣有較完整的供應鏈，部分基地可能從中國移至台灣。



孫明德分析，美國若繼續擴大關稅制裁金額，傷及自身的機率也會更高，單以蘋果來說，美國的獲利明顯大於中國，因此若蘋果供應鏈受影響，美國受的傷害會大於中國。



另外，美國宣布對價值2000億美元的中國貨品加徵關稅，值得注意的是，初期稅率從原本預估的25%調降至10%，年底才會將稅率調高到25%。



孫明德指出，美國會有調降關稅稅率的想法，是因為愈來愈多美商反對課重稅，華爾街也因為美中貿易戰影響金融市場，不滿的聲浪愈來愈大，這些都會形成美國政府面對打貿易戰的內部壓力，可能也會影響美國後續的制裁力道。（編輯：張良知）1070918