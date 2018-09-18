紡織科技展秀創新技術 智慧手套溫控服前景無限

（中央社記者韋樞台北18日電）「2018紡織科技國際論壇暨研發成果展」9月底舉行，紡織產業綜合研究所將展示最新智慧機能與創新技術，例如穿戴式牙醫教具輔助系統、智慧溫控服飾等，未來應用前景無限。



紡織產業綜合研究所將於26、27日舉行紡織科技成果展。紡綜所表示，現場展示多項先進智慧型紡織品與技術，其中「牙醫穿戴式教具輔助系統」結合智慧手套與AI虛擬實境及智慧眼鏡，能模擬牙醫磨牙的場景與手感、體感互動服飾。



紡綜所解釋，穿戴式牙醫教具輔助系統整合智慧手勢偵測與虛擬實境互動技術，智慧手套負責偵測手指的彎曲角度與動作，這些資訊再透過藍芽傳遞到智慧眼鏡整合虛擬牙模、動態手勢及虛擬實境貼圖技術等，模擬牙醫磨牙的場景與手感。



智慧手套可偵測手指動作，精準反應手掌與手指的細微動作資訊，可適用於醫學院的智慧教學及智慧製造等穿戴應用。



紡綜所指出，另一項「智慧溫控服飾」是因應國際戶外運動品牌的發展趨勢，科技保暖已成為未來戶外活動保暖外套的重要發展趨勢之一。基本原理是讓使用者依不同環境的溫度以手機APP來控制服飾的溫度。



紡綜所說，「智慧溫控服飾」內建三段式的微氣候智慧溫控，連結智慧手機的APP軟體，可隨意控制服飾內微氣候的溫度與LED警示模式，未來非常適用於登山外套、雪衣，目前已與國內成衣大廠展開試產合作。



智慧溫控服飾採用模組技術，它整合可拆卸式溫控模組、光顯模組與藍芽控制模組，以模組方式發展電子服飾系統，解決智慧服飾維修及銷售多元化選擇等產業需求。



另外，研發成果展還將展示原液染色及酯系永續等環保紡織品及感溫、感濕等機能性紡織品。（編輯：林興盟）1070918