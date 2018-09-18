投資人不怕市場震 投信基金8月規模小增

（中央社記者田裕斌台北18日電）全球金融市場近期猶如洗三溫暖，但投資人對於後市顯然信心仍存，根據投信投顧公會統計，投信基金規模在8月小增新台幣157億元、增幅約0.63%。



投信投顧公會資料統計，8月投信基金規模較7月增加157億元，增幅0.63%，來到2兆5188億元，僅次於5月的2兆5499億元，維持近13年來次高水準。



若以基金類型區分，以跨國指數股票型、國內貨幣市場型與跨國一般債券型基金這3大類規模增加最多，分別成長239億元、156億元與83億元，跨國股票型、國內指數股票型與高收益債券基金，規模各減少123億元、61億元與47億元。



第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，全球市場資金依舊氾濫，理財需求未減，支撐整體基金規模穩步成長，不過，土耳其里拉崩跌事件、美中貿易戰一度傳出和緩訊息，多、空交雜下，造成8月股匯市大洗三溫暖，部分資金因而轉向保守型資產。



葉菀婷指出，市場波動雖大，緩步向上的走勢卻沒有改變；以MSCI世界指數為例，今年1至8月累計上漲3.43%，反應景氣溫和復甦的事實，其中，又以美股為首，1至8月累計上漲8.52%；反觀新興市場指數則下跌8.85%，呈現成熟、新興市場冷、熱不同調的現象。



葉菀婷認為，新興市場後續經濟成長力道不差，美國升息與貿易戰火延燒，讓新興股、匯、債市相對承壓，後續應觀察貨幣是否先行止跌，將是能否吸引資金回頭的關鍵。（編輯：鄭雪文）1070918