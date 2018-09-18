資本市場無國界 施俊吉：台股表現好世界看得見[影]

行政院副院長施俊吉專訪之三（中央社記者田裕斌台北18日電）台股在去年5月23日站上萬點至今，天天都在寫台股紀錄，當時的證交所董事長、現任的行政院副院長施俊吉說，資本市場是台灣可以在國際發亮的的一塊。



施俊吉接受中央社專訪時強調，資本市場是沒有國籍的，台股只要表現好，就能被世界看見。



施俊吉說，台股站上萬點已經超過500天，當初說「希望萬點是起點」，現在則是希望「萬點是新常態」，尤其是過去台股上萬點往往稍縱即逝，這次台股在萬點之上走勢穩健，也可帶給投資人更多信心。



施俊吉認為，台股今年表現相對全球股市凸出，明年起在週六不再獨家開市補交易，2020年3月23日逐筆交易制度正式上路，都是進一步接軌國際的政策。



台股走勢亮麗、國際化也與日俱增，不過，施俊吉心裡還有個小小願望，他翻開金融時報全球股市資訊版，指出在亞股中包括日股、上証指數、韓股、新加坡股市、印度股市等已「置頂」，台股卻僅有一行數字，施俊吉說，台股是新興股市中的重要市場，希望未來也能躋身為指標性市場。



施俊吉說，台灣證交所有台積電、大立光等世界級的公司掛牌，這些企業不但是台股的指標，也是推動台灣經濟重要動力，反觀中國很多企業例如阿里巴巴、騰訊不在上海、深圳掛牌，卻選擇到香港、美國掛牌，可見台股的交易制度、公司治理已臻國際水準。



至於台股站穩萬點之後，能否攻占一萬二千點歷史高點？施俊吉表示「不方便預測行情」只強調股市漲跌與經濟發展、基本面息息相關，但他同時指出，若要預測台灣的未來產業「那就是5G」。



施俊吉說，過去台灣搭上2G跨到3G的換機潮，創造了科技產業20年的榮景，如今5G時代即將到來，台灣從內而外的供應鏈可說是一應俱全，雖然零組件、組裝不像手機有自己的品牌，但可以仿效英特爾(Intel)在筆記型電腦產業中「Intel inside」的角色，塑造「Taiwan inside」的關鍵角色，可望讓台灣這個科技島，再創20年的繁榮。（ 編輯：陸倩瑤）1070918







