上海商銀10/19掛牌上市 推動4大營運方針

（中央社記者邱柏勝台北18日電）醞釀近4年，上海商銀宣布將於10月19日掛牌，上海商銀總經理陳善忠表示，未來有四大營運方針，包括加強虛實整合、提高業務規模與市場競爭地位、深耕核心價值客戶、優化內控法遵暨風管。



上海商業儲蓄銀行昨天舉辦上市前業績發表會，敲定上市日期為10月19日。陳善忠表示，日前暫定31元掛牌，但掛牌價須以掛牌前30日的平均價來計算，到9月21日才滿30天，因此確切價格未定。



上海商銀資本額逾新台幣400億元，為今年最大上市案。而為配合上市承銷作業，上海商銀將發行新股2250萬股，保留250萬股供員工認購，也是睽違7年再度開放員工認股，其餘2000萬股全數在股票上市前公開承銷，當中1600萬股在9月28日至10月2日競價拍賣、400萬股訂於10月8日至10月11日公開申購，主辦承銷券商為華南永昌證券。



上海商銀目前在台灣擁有69家分行，在香港、越南、新加坡也設有分行，在泰國、柬埔寨及印尼則設有代表人辦事處。今年6月獲金管會核准於台北市、新北市及新竹市各設立1家新分行，8月又再獲金管會核准向大陸申請設立無錫分行。



另外，上海商銀在香港亦擁有持股57.6%的子行上海商業銀行，該子行在香港地區有44家分行，在美國紐約、舊金山、洛杉磯、英國倫敦及大陸深圳、上海亦分行設有分行，在上海自貿區則設有支行，使得上海商業儲蓄銀行集團的營業據點橫跨歐美及亞洲，國際金融服務網絡相當完整。



上海商銀的經營績效，在本國銀行中也長期列於前段班，去年稅後每股盈餘新台幣3.04元，配發現金股利1.8元，現金股息殖利率約5%，股利相當吸引投資人。今年上半年稅後盈餘66.5億元，較上年同期成長6.8%，稅後每股盈餘1.63元，優於上年同期的1.53元，



此外，今年6月底逾放比0.27%，備抵呆帳覆蓋率506.17%，資本適足率13.83%，第一類自有資本比率12.30%，顯示上海商銀財務相當健全。



陳善忠說，上海商銀未來有四大營運方針，首先是加強虛實整合，除持續布建國內外分行通路，擴大服務網絡外，也將強化數位金融競爭力，加速推動銀行業務數位化，推展Taiwan Pay等行動支付，並運用人工智慧與區塊鏈，提供智能金融服務。



其次，將提高業務規模與市場競爭地位，將持續強化外匯、兩岸金融及中小企業金融競爭優勢，並配合政府政策，積極推展「5+2」創新產業，加強發展消費性金融，促進業務成長動能。第三，將深耕核心價值客戶，並開發潛力客戶，提供整合行銷服務，加強產品交叉銷售，提高非利息收入。



最後，陳善忠說，未來將優化內控法遵暨風管，落實防制洗錢與打擊資恐，強化法令遵循、風險管理、資訊安全與金融消費者保護。（編輯：郭萍英）1070918