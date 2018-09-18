傳陸評估新措施影響蘋果供應鏈 法人：中台韓同遭波及

（中央社記者田裕斌、江明晏台北18日電）美國宣布對中國大陸2000億美元商品課徵10%關稅，市場傳出大陸評估新報復措施可能衝擊蘋果(Apple)供應鏈；法人表示，台灣、韓國，甚至中國大陸都會遭波及，整體衝擊可能更勝美國。



美國總統川普今天以書面聲明宣布，自24日起，將對中國價值2000億美元的商品課徵10%關稅；而這個稅率在明年1月1日後，還將調升至25%。



川普在聲明中指出，美國對中國啟動關稅措施，是要改變中國不公平的貿易作為，如竊取智慧財產權及強迫技術轉移。然而，中國不但未改變不公平做法，還報復美國，當美國勞工、農民其企業遭受攻擊時，他身為美國總統，「不會坐視不管」。



第一金小型精選基金經理人陳思銘表示，美國將對中國大陸2000億美元商品加徵關稅，可能包含各種網路科技產品與電子產品，但主要都是中國大陸白牌消費品為主，台灣電子業主要代工客戶為歐美品牌，受影響其實有限；反觀傳產產業部分，第一批500億美元的清單中，覆蓋多項化工產品，而中國大陸則對美國提高反傾銷稅報復，以苯乙烯、正丁醇影響最大，台廠部分塑化業者反而有機會從中得利。



針對聯合報日前綜合外電報導，中國可能評估限制國內將材料設備賣給美國製造商等新措施，可能衝擊蘋果等美國業者的供應鏈。陳思銘指出，蘋果營收有70%來自歐美市場，中國大陸僅占約17%左右，若禁令祭出，確實會造成部分影響，上游供應鏈包括台灣、韓國，甚至中國大陸同樣都會遭到波及，整體衝擊可能更勝美國。



陳思銘分析，美中貿易戰未來可能有兩套劇本：一是往悲觀發展，共和黨因此輸掉期中大選，川普遭彈劾，股市再跌一波；二是往樂觀發展，川普近日公布2000億美元關稅清單，利空出盡，股市進入整理，待第4季消費性電子旺季來臨，多頭重振士氣；按過去經驗，第2種情況的機率高。



兆豐投顧協理黃國偉受訪時表示，此消息預估對股市衝擊有限，因近2個星期市場已有反映，但由於稅率10%比原先預期的25%低，整體而言是「中性偏空」。



然而，若中國採取「限制出口」阻斷美國供應鏈，進而影響iPhone生產，將會是蠻嚴重的局勢變化，不只影響美國，對中國也有殺傷力，更會波及台灣多數大廠，但目前看來中美關係尚不至於走到這一步。



元富投顧總經理劉坤錫表示，雖然10%稅率比先前預期的25%低，但中美貿易戰對全球不確定性的影響仍然持續，市場應不至於恐慌，對金融市場的影響還是要持續關注，截至目前為止，台股與亞股表現仍然偏弱。



他進一步說，如果中國採取「限制出口」成真，台灣本來在貿易戰中是間接受害，將會變成直接受害，衝擊會更嚴重，且會影響相關產業與金融股市，是雙重打擊，影響層面不容小覷。（編輯：張良知）1070918