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大立光一度觸跌停 台股盤中暫失年線

發稿時間：2018/09/18 11:02

最新更新：2018/09/18 12:03

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川普將對2000億美元的中國商品加徵10%關稅，18日台股暫失年線，回落10800點之下。股王大立光一度觸及跌停。（中央社檔案照片）川普將對2000億美元的中國商品加徵10%關稅，18日台股暫失年線，回落10800點之下。股王大立光一度觸及跌停。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）川普將對2000億美元的中國商品加徵10%關稅，台股暫失年線，回落10800點之下。股王大立光一度觸及跌停。法人表示，若台股今天能守住5日線之上，短線上攻可期。

美國總統川普表示，將針對約2000億美元的中國商品加徵10%關稅，並警告若中國針對美國農民或工業採取報復措施，將立即尋求第三階段，也就是針對額外約2670億美元的進口商品加徵關稅。

台股今天早盤一度開低，跌破年線10811點、10800點整數關卡、以及5日線10786點，隨後金融翻紅，大盤跌幅一度收斂，不過，仍在10800點之下，暫失年線。

到10時35分，台股加權指數來到10755.66點，下跌72.95點，跌幅0.67%，成交值來到新台幣604.05億元。電子股盤中跌1.55%，金融股小漲0.18%。

主要電子權值股跌多於漲，台積電來到254元，跌1.5%，鴻海來到76.1元，跌2.1%，股王大立光跌破4000元大關，一度觸及跌停3860元。聯發科來到244元，漲0.2%。日月光投控來到72.1元，跌0.5%。

被動元件族群國巨盤中來到511元，跌4.1%。華新科來到242元，跌4.3%。

金控股國泰金、富邦金、中信金在平盤附近整理。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股一度跌破5日線後跌幅收斂，台股日KD技術指標翻揚，店頭市場下跌趨緩，預估今天量能大約1115億元。

簡伯儀說，包括中國大陸等亞股跌深反彈，若台股今天能守住5日線上，短線上攻可期。（編輯：郭萍英）1070918

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