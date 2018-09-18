大立光恐旺季不旺 一度跌停失守4000元

（中央社記者韓婷婷18日電）儘管蘋果新機發表，但大立光預告9月營收將與8月相當，引發市場對後續旺季疑慮，今天再受美中貿易戰升溫衝擊，股價開低重挫，失守4000元大關。



日系外資最新報告指出，新款iPhone第一個週末預購需求似乎不冷不熱，支撐著對出貨風險的擔憂，及令人失望的定價策略；將大立光評等由買進調降至優於大盤，目標價從5500元下調至4900元。



蘋果新款iPhone發表後，iPhone XS、XS Max的第一個週末預購需求表現平淡，引發市場對後續銷售疑慮，大立光今天延續近期弱勢格局，開低後一路走低，截至10點30分止，股價重挫亮燈跌停來到3860元，大跌425元，拖累蘋概股走弱。



第3季一向為傳統旺季，9月理應為拉貨高峰期，但大立光在9月5日公布8月營收新台幣55.07億元，月增3.34%，年增9.73%，營收表現略低市場預期，且預期在產能滿載下，9月營收應和8月差異不大。



大立光表示，客戶訂單及需求跟著旺季效應走，整體訂單沒問題，但受制於本身產能及良率問題，導致目前產出量還是無法滿足客戶訂單，由於產能擴充沒辦法那麼快，人力也是問題，預估9月營收與8月相當。



大立光指出，良率還需要繼續努力，產能相對較滿，累計今年前8月營收為319.96億元，年成長1.26%。



另外，由於蘋果三款新機中因iPhone XR價格更具競爭力，且在中國市場支援雙卡，法人普遍看好XR於10月後帶動的拉貨潮及市場銷售表現，預估XR占今年下半年新機出貨比重約可達55%到60%。但由於iPhone XR後鏡頭只配備一顆鏡頭，市場認為對大立光鏡頭出貨表現不利。



美國與中國大陸之間的貿易衝突持續升溫，雙方加碼威脅，川普政府今天宣布對2000億美元的大陸輸美產品加徵10%關稅，但蘋果（Apple）、Fitbit等廠商的智慧手錶和其他諸如腳踏車安全帽和寶寶安全座椅等消費品將獲赦免。（編輯：張均懋）1070918