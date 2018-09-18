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美中關稅戰再加碼 工商團體盼政府加強與美溝通

發稿時間：2018/09/18 12:05

最新更新：2018/09/18 12:05

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（中央社記者廖禹揚台北18日電）美國今天宣布對2000億美元中國貨品加徵關稅，工商團體認為，政府相較產業可以掌握更完整資訊，應加以分析並提供協助，並建議政府與美國加強溝通，為台商產品爭取豁免。

美國表示，將於24日起針對約2000億美元的中國貨品加徵10%關稅，稅率並會在今年底增加到25%，不過，蘋果（Apple）、Fitbit等廠商的智慧手錶和腳踏車安全帽、寶寶安全座椅等其他消費品將獲赦免。

美中貿易戰越演越烈，全國工業總會秘書長蔡練生表示，中國大陸是台商最大製造基地，其中不少產品輸銷美國，也有台商將半成品輸往大陸加工後轉銷美國，是產業供應鏈的重要一環，無論稅率是10%或25%，對兩地台商都有不利影響，必須思考如何重新布局。

美中情勢不明，許多台商仍在觀望是否遷廠，蔡練生說，大陸當地也有自己的因應方式，例如提高退稅以降低美國關稅提高帶來的衝擊，或是改為供應大陸當地內需市場等，各家廠商考量因素不同，但是否回台，重點還是台灣投資環境要改善。

蔡練生表示，除持續解決五缺問題，政府較產業能掌握更完整資訊，應該透過智庫等單位進行分析，讓業界更了解衝擊，並擬定具體協助業者的方案，例如回台或新南向的配套措施。

中華民國工商協進會副秘書長邱一徹則表示，美國總統川普政策經常「變來變去」，如何因應、是否要遷廠，「廠商都很敏感、也都有在進行」，但遷廠不像搬家可以說走就走，需要再觀察。

邱一徹說，隨著國際化，現在的產品原料可能來自世界各地，不只在大陸製造的台商可能受影響，使用大陸製零件的台商也可能受影響。邱一徹建議，政府現階段可以加強與美國溝通，爭取其他因應方式，例如產品成分中有多少比重產製大陸就能豁免關稅等。（編輯：郭萍英）1070918

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