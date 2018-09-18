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調查：中秋送禮有禁忌 上班族最不想收到文旦

發稿時間：2018/09/18 12:39

最新更新：2018/09/18 12:55

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最有中秋氣息的文旦，成為上班族票選最不想收到的禮品。（中央社）最有中秋氣息的文旦，成為上班族票選最不想收到的禮品。（中央社）

（中央社記者廖禹揚台北18日電）中秋佳節到，各公司行號已陸續準備送禮，但要當心各行業禁忌，例如鳳梨、芒果、有「熊」圖樣，都可能踩雷；而上班族票選最不想收到的禮品，則是最有中秋氣息的文旦。

yes123求職網調查，有63.8%受調查企業表示，今年會發放中秋獎金；只發放禮品、不發放獎金的企業則占33.3%；另有2.9%都不發放。企業偏好的前5名禮品依序為傳統月餅禮盒（34.2%）、文旦（柚子）（29.6%）、鳳梨酥或蛋黃酥（25.4%）、甜點或餅乾零嘴禮盒（19.8%）、百貨或超商禮券（16.7%）。

不過，反觀針對上班族的調查，最不希望收到的中秋禮品第一名就是文旦（柚子）（38.3%），依次則是公司自家產品或服務（29%）、包裝米禮盒（22.1%）、傳統月餅禮盒（20.2%）、鮑魚或魚翅禮盒（19%）。

yes123求職網發言人楊宗斌也提醒，送禮時別忘注意各行業的特殊禁忌，例如對大眾傳播業、醫護業，對象徵生意旺旺來的鳳梨就敬謝不敏；象徵「忙不停」的芒果，或是會令人聯想到CPR的「維他命C」，也是醫護業禁忌。

此外，楊宗斌說，商務送禮時，最好也避免送有「熊」圖樣的禮品，因為可能聯想到反轉成「熊市」的空頭市場。

yes123求職網在8月29日至9月12日進行企業中秋禮金與勞工過節計畫調查，以網路問卷抽樣調查20歲（含）以上，且目前有工作的會員，有效問卷共1148份，信心水準為95%，誤差值為正負2.89%。至於企業的有效問卷共840份，信心水準為95%，誤差值為正負3.38%。（編輯：郭萍英）1070918

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