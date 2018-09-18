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金融科技創新首案 凱基銀攜手中華電

發稿時間：2018/09/18 13:10

最新更新：2018/09/18 13:10

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（中央社記者田裕斌台北18日電）國內第一個金融科技實體共創空間「金融科技創新園區」今天正式開幕，金融監督管理委員會主任委員顧立雄在開幕式後透露，第一個金融科技創新首案已經通過。

顧立雄表示，第一個金融科技創新案由開發金控旗下凱基銀行與中華電信合作，其中包含2個層面，包括採用電話號碼進行使用者身分認證，以及運用繳費記錄審核新台幣50萬元以下的信用額度；目前等待審核的申請案還有2件，1件由金融業者提出、1件由非金融業者提出。

顧立雄指出，此案曝險金額訂為新台幣2億元，若實驗結果最後失敗，主要是無法以電話號碼確認使用人身份，後續責任將由凱基銀負責。

顧立雄解釋，凱基銀將從中華電的資料庫中選擇約4000人的實驗客群，在經過一段時間的試驗及觀察關鍵評量指標(KPI)，需要100%可以透過電話號碼確認使用者就是本人，並非將自己名下的電話號碼交由他人使用，此外，還能經由繳費記錄建立評分模型，供銀行業者進行小額信貸的差別化定價。

在「金融科技創新園區」成立後，未來是否會「遍地開花」，顧立雄說，包括台北市、高雄市都有意願，並都提供適合的場地，但設立園區不單只是場地的問題，是否還有餘裕讓團隊進駐才是重點。（編輯：鄭雪文）1070918

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