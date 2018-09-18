傳韓廠擴產車用MLCC 法人：台廠沒影響

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）韓國大廠傳出將在中國大陸擴充MLCC產線。法人指出，韓廠擴充產能預估尚早、主要因應汽車電子需求，且還需經嚴格車規認證，對台廠沒有影響。



韓國媒體The Korea Times引述產業人士消息報導，因應車用需求，三星電機SEMCO（Samsung Electro-Mechanics）可能在中國大陸天津增加積層陶瓷電容（MLCC）產線，預計投資金額將達4.43億美元。



報導表示，三星電機可能在今年底開始動工，預估明年底前可望完工，產業人士預期2020年進入量產階段。



報導指出，三星電機表示，在中國大陸擴充產線的計畫尚未確定，相關內容待公司董事會討論。



法人分析，若SEMCO擴產，主要是針對車用電子MLCC擴產，目標可能擴充20%產能，不過良率仍有待觀察。



法人指出，SEMCO擴充車用MLCC產能，最快10月才會知道資本投資金額，天津預定工廠仍未有大規模動作，因此現在評估產能或資本支出規模仍尚早。



法人預估，目前SEMCO每月車用MLCC產能約20億顆，若需擴增新產能，還要經過嚴格的車規認證，對台廠沒有影響。



不過受相關消息衝擊，MLCC台廠國巨午盤回檔修正，最低來到503元，跌幅5.6%，力守500元整數關卡；華新科最低來到236元，跌6.7%。



國巨持續擴產，尤其電容主要是針對日系廠商退出的高單價品項增產，對產業前景看法審慎樂觀。國巨先前在法說會上表示，MLCC持續供不應求，未來供不應求狀況將更明顯。



法人指出，國巨未來2年持續擴充MLCC產能，預估今年底MLCC月產能可到500億顆，2019年底月產能可到600億顆，2020年底月產能可到700億顆。



美系外資法人日前報告指出，MLCC受惠價格環境強勢和獲利可期等因素，主要MLCC大廠營運和股價表現可期。



另一美系外資報告指出，汽車電子、工業用及iPhone帶動MLCC需求強勁，也拉升MLCC的平均銷售價格（ASP）。



全球積層陶瓷電容器產業主要大廠包括日本村田製作所（Murata）、韓國SEMCO、台灣廠商國巨、華新科、日本廠商Taiyo Yuden、KEMET、AVX、TDK等。（編輯：張良知）1070918