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桃園老牌百貨變身 首年業績拚20億

發稿時間：2018/09/18 14:47

最新更新：2018/09/18 15:06

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斥資近新台幣10億元，歷時19個月，統領（2910）改裝逾20年歷史的桃園統領百貨新開幕。圖為統領總經理翁華利。中央社記者江明晏攝 107年9月18日斥資近新台幣10億元，歷時19個月，統領（2910）改裝逾20年歷史的桃園統領百貨新開幕。圖為統領總經理翁華利。中央社記者江明晏攝 107年9月18日

（中央社記者江明晏台北18日電）斥資近新台幣10億元，歷時19個月，統領改裝逾20年歷史的桃園統領百貨新開幕，引進28個桃園獨家品牌，明年業績上看新台幣20億元，並看好首3年業績都年成長5%以上。

自1995年起，座落桃園中正路上、白色外觀的統領百貨，耗資近新台幣10億元，經過19個月的封館改造後，近期以「TONLIN PLAZA統領廣場」為名重新對外營運。

統領總經理翁華利今天受訪時表示，雖然大環境景氣狀況較為疲弱，但看好桃園火車站前商圈的集客實力，預估自試營運起至年底可創造6億元營業額，明年業績上看20億元，較改裝前約15億元的業績成長，同時看好首3年都有5%以上的年成長率。

他進一步說，統領此次引進28個桃園獨家品牌，包含威秀影城等，也引進桃園地區最大的誠品書店，整體零售占比40%、餐飲占比40%，影視育樂占比20%，餐飲比例較改裝前的10%一口氣拉高，加上影城挹注，有助於帶動人潮，創造有別於過去購物為主的商場，轉變為以生活概念為主的購物中心，觀察試營運期間，消費族群年齡層也由過去的40歲出頭，下降至20歲至40歲。

除了桃園新改裝的據點外，統領在忠孝東路的舊據點目前仍有租金收益，房客Zara的業績是全亞洲前5名，加上目前仍有礁溪、陽明山等建案在手，陸續穩定挹注營收，明年規劃重新將忠孝東路的舊據點重新整理，和茶街串連活絡商圈，集團目前暫時沒有新增百貨據點的打算。（編輯：李信寬）1070918

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