智慧能源週19日登場 打造綠能國際化平台

經濟部能源局長林全能（右3）等政府及產業代表18日出席台灣國際智慧能源週展前記者會，以展望台灣綠能新未來為主題，分享台灣能源轉型藍圖。中央社記者謝佳璋攝 107年9月18日

（中央社記者廖禹揚台北18日電）台灣國際智慧能源週19日將在南港展覽館一館登場，今年結合太陽能、風能、氫能與智慧儲能4大子展，邀集11國50家外商參展，打造有助政府與產業及跨產業溝通的一站式國際平台。



以過去11年來的台灣國際太陽光電展為基礎，國際半導體產業協會（SEMI）與中華民國對外貿易發展協會共同舉辦台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan），今天舉辦展前記者會，邀請經濟部能源局長林全能、新日光能源科技董事長洪傳獻、元晶太陽能董事長廖國榮、沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文等政府及產業代表分享綠能產業展望。



今年能源週整合台灣國際太陽光電展、台灣國際風力能源展、台灣國際氫能與燃料電池展、台灣國際智慧儲能應用展等4大子展。林全能致詞表示，政府正大力推動能源轉型，這4大子展，剛好揭示4大推動方向：創能、儲能、節能及智慧系統整合，例如太陽能與風能就是創能的兩大重點。



林全能說，希望透過這次展覽打造的平台，讓國內外業者更了解台灣能源轉型發展方向，並表示政府與業界合作意願，希望共同推動台灣綠能發展，成為亞洲的典範。



SEMI台灣區總裁曹世綸表示，推動綠能產業發展不只需要政府與產業合作，不同綠能產業交流，例如智慧系統與儲能設備結合，才能真正達成能源轉型，因此希望將智慧能源週打造成一站式平台，促進產業間交流重要技術與市場關鍵，因此展中也辦理17場國際論壇，包括離岸風電產業高峰會，邀請國內外專家分享市場前景、技術執行、檢驗認證等多項議題，也希望透過相關活動，為台灣剛開始發展的離岸風電產業吸引更多人才投入。



外貿協會副秘書長王熙蒙指出，今年共有176家廠商參展，使用510個展位，參展廠商數較去年增加21%，有顯著成長。外貿協會也在同期辦理循環經濟展，打造更完整的綠色產業平台，呈現產業永續發展願景。



台灣國際智慧能源週19日至21日在南港展覽館一館展出，除規劃台灣優質太陽光電系統與設置服務、標準檢測驗證、綠色金融與保險等3大主題專區外，也邀請綠能大國設置德國館、荷蘭館及比利時蘭德斯館，預期將吸引上萬專業人士到場參觀。（編輯：李信寬）1070918



