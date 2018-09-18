純網銀國家隊 泛公股持有逾半股權

（中央社記者田裕斌台北18日電）純網銀即將在11月接受申請，由中華電信籌組的國家隊大咖雲集，除了浮上檯面的中華電、兆豐銀行、第一銀行外，連郵局、悠遊卡公司、全聯都將是股東，泛公股持股將逾5成。



目前有意爭取限額2張純網銀執照的業者，除了國家隊外，還包括Line、樂天等國外業者，都開始聯手國內銀行組成團隊，3搶2的態勢隱然成形。



據知情人士透露，國家隊的股東結構陣容堅強，除了中華電信外，兆豐金控旗下兆豐銀行、第一金控旗下第一銀行也是銀行業成員之一；此外，還結合悠遊卡公司、國內電商龍頭Pchome、通路業者全聯及郵局都將投資；新光金控旗下新光銀行也表態，希望持有超過10%以上股權。



其中，持股占10%以上的主要股東包括中華電的3成、兆豐銀的25%、悠遊卡公司的10%，泛公股持有超過半數股權。



兆豐金董事長張兆順表示，畢竟純網銀要做的是現行銀行業在做的業務，主管機關需要考量到資本的穩定性，因此要求資本額在新台幣100億元以上可以理解，但希望金融監督管理委員會針對持股25%是否納為子公司，以及金融業派任董事是否違反金金分離的原則，進一步解釋清楚。



張兆順分析，對現有銀行業者而言，兆豐銀確實最適合投資純網銀，尤其是兆豐銀的客戶中少有年輕人跟大學生，這部分是未來純網銀最積極爭取的對象；除了客戶具有互補性外，純網銀大多數客戶存款都在新台幣10萬元以下，1至2萬元的客戶數也很多，這樣的規模根本撐不起一般銀行業。



不過，張兆順也強調，一旦純網銀成立，董事會一定要授權對網銀具有專業的經理人經營，銀行業股東只需要針對法令遵循、風險控管及洗錢防制下功夫，至於策略規劃絕對不要插手，以免純網銀經營到最後，淪為一般銀行的網路銀行。（編輯：張良知）1070918