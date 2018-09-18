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美對中加徵關稅 陸商務部：同步反制

發稿時間：2018/09/18 16:19

最新更新：2018/09/18 16:19

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（中央社台北18日電）針對美國決定對中國輸美2000億美元產品加徵10％關稅，中國商務部下午回應稱，深表遺憾，為維護自身正當權益和全球自由貿易秩序，中方將不得不同步進行反制。

中國商務部今天下午在官網以新聞發言人名義發布新聞稿回應稱，「美方不顧國際國內絕大多數意見反對，宣布自9月24日起，對2000億美元中國輸美產品加徵10%的關稅，進而還要採取其他關稅升級措施」。

商務部發言人稱：「對此我們深表遺憾。為了維護自身正當權益和全球自由貿易秩序，中方將不得不同步進行反制。」

商務部發言人還表示，美方執意加徵關稅，給雙方磋商帶來了新的不確定性。希望美方認識到這種行為可能引發的不良後果，並採取令人信服的手段及時加以糾正。

媒體此前報導，美國總統川普在17日宣布第2波關稅戰時表示，若中國報復，「第3波就會再對2670億美元的中國貨品加徵關稅」。若真有第3波，意味所有中國出口到美國的貨品都要被關稅打擊。

在第一波時，中國回以等值報復，也對500億美元的美國貨品加徵關稅。當時中方揚言，若美國額外對2000億美元中國貨品加關稅，就會另對600億美元美國貨品加關稅做為報復。

由於出口不對等（去年美國進口5000多億美元中國貨，中國只進口1300億美元美國貨），中國終究無法與美國打等值的關稅戰，可能得透過其他方式反擊，像是祭出監管措施限制美國企業在中國的生意，也可能針對性地限制中國出口，以擾亂美國企業供應鏈盼引發美國股市下跌。（編輯：林克倫）1070918

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