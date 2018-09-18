P2P倒閉潮若發生在台灣 顧立雄：金管會早被包圍

（中央社記者朱則瑋台北18日電）金融科技興起，金管主委顧立雄今天說，假使貿然開放創新，後果不堪設想，大陸P2P倒閉潮若發生在台灣，金管會早就被包圍爆掉了。他也提出包括辨識潛在風險等監理4大原則。



鉅亨網今天舉辦「金融台灣科技未來，機器人理財論壇」，金融監督管理委員會主委顧立雄受邀致詞，他說，根據國外研究報告估計，2017年全球自動化投資顧問（機器人理財）平台的資產管理規模已超越2000億美元，且2018年至2022年將以每年37.5%速度成長，到2022年資產規模可達1.44兆美元。



顧立雄指出，金管會鼓勵金融產業引導資金，協助企業導入數位科技創新與轉型，另一方面也推動金融科技發展，提升金融業價值，但在鼓勵金融科技發展同時，金管會也關注破壞式創新對金融體系的潛在衝擊與風險，因此，他提出金融科技監理4大原則。



第一，主動瞭解創新商品或服務、辨識潛在機會與風險。監理機關要先去辨識潛在風險，之後才能擬定適當的監理政策。像是透過監理門診了解相關點子具體化有何風險，有何法規障礙等。



第二，平衡「鼓勵創新」與「預防風險」，在協助發展金融科技的同時，建立防範或控制風險的監理機制。



第三，以科技中立為原則，根據金融活動本質做為監理基礎，避免監理套利，顧立雄說，創新業者認為在創新當下，監理不能太多，但這會有個問題，舉例來說，銀行吸收存款和放款，要符合流動性控管、覆蓋率標準、放款備抵呆帳要求，還有符合法遵資安洗錢規範，現在業者要做同樣業務，卻又政府不要管這麼多，就會產生「監理套利」。



他強調，假使貿然開放創新，後果不堪設想，就像大陸P2P倒閉潮若發生在台灣，金管會早就被包圍爆掉了。



第四，建立友善的環境，以利金融科技發展，主要是在前3個原則前提下，盡量進行法規鬆綁。



另外，談到機器人理財，顧立雄說，台灣目前已有業者陸續發展自動化投資顧問服務（俗稱機器人理財），自2017年5月王道銀行自動化投資顧問平台上線後，到2018年7月底有3家業者從事相關顧問服務，資產規模約為新台幣5億元，相較全球自動化投資顧問市場，有相當大成長空間。



金管會2017年8月10日放寬業者在一定條件下，得由電腦系統自動為客戶執行再平衡交易，顧立雄表示，就他了解，國際上也只有輔助性質機器人理財，目前還沒有文獻說明有全委的機器人理財，這個平台很有商機，但技術支撐仍不夠，需要靠資訊、科技相關專長人員繼續努力，金管會將持續研議相關措施，協助業者藉助金融創新科技平台或系統，為客戶提供更多個人化投資建議或投資組合配置。（編輯：林孟汝）1070918