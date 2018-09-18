/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 黃煌雄居禮夫人黃士修蔡生豐
>rss

聯廣新董座郭冠群出任 盼重新定位平台

發稿時間：2018/09/18 16:38

最新更新：2018/09/18 16:38

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者江明晏台北18日電）聯廣今天公告董事長余湘、因職涯規畫，請辭董事長及董事，由法人董事廣利美代表郭冠群出任董事長，相關議案已獲得董事會通過，今天起生效，集團目標當本土第一大整合行銷平台。

余湘表示，順利推動聯廣成為國內第一家上市文創廣告公司，階段性任務已達成，未來將轉任為聯廣顧問，更多時間將投入知行者學院，籌畫教育系列講座。

新任董事長郭冠群表示，為因應品牌主整合線上線下行銷的趨勢，以及提供客戶更全面的服務，聯廣傳播集團重新定位成一個整合行銷平台。郭冠群指出，日前延攬前WPP中國首席執行官李倩玲，以及前東森電視董事長兼總經理范瑞穎加入聯廣董事會，相關程序已完備，期憑豐富產業經驗，強化業務版圖。

此外，聯廣於今年股東會決議通過將以現金對價方式合併兄弟公司揚叡創意，間接取得先勢行銷集團70%股權，基準日訂於10月1日，此合併案將帶動聯廣公關事業中心營收結構自5%提升至20%，未來傳統廣告營收比重將下降。

郭冠群強調，因應媒體訊息傳達瞬息萬變，未來帶領聯廣成為本土第一大整合行銷平台為首要目標，此平台目前集結台灣行銷領域的各品牌，例如廣告媒體界的聯廣、公關溝通界的先勢，以及展覽活動界的光洋波斯特，而未來內部成長及外部併購仍是驅動聯廣成長動力的主軸。（編輯：黃國倫）1070918

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）

一週重要新聞影像回顧（0909-0915）

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:30-17:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP