聯廣新董座郭冠群出任 盼重新定位平台

（中央社記者江明晏台北18日電）聯廣今天公告董事長余湘、因職涯規畫，請辭董事長及董事，由法人董事廣利美代表郭冠群出任董事長，相關議案已獲得董事會通過，今天起生效，集團目標當本土第一大整合行銷平台。



余湘表示，順利推動聯廣成為國內第一家上市文創廣告公司，階段性任務已達成，未來將轉任為聯廣顧問，更多時間將投入知行者學院，籌畫教育系列講座。



新任董事長郭冠群表示，為因應品牌主整合線上線下行銷的趨勢，以及提供客戶更全面的服務，聯廣傳播集團重新定位成一個整合行銷平台。郭冠群指出，日前延攬前WPP中國首席執行官李倩玲，以及前東森電視董事長兼總經理范瑞穎加入聯廣董事會，相關程序已完備，期憑豐富產業經驗，強化業務版圖。



此外，聯廣於今年股東會決議通過將以現金對價方式合併兄弟公司揚叡創意，間接取得先勢行銷集團70%股權，基準日訂於10月1日，此合併案將帶動聯廣公關事業中心營收結構自5%提升至20%，未來傳統廣告營收比重將下降。



郭冠群強調，因應媒體訊息傳達瞬息萬變，未來帶領聯廣成為本土第一大整合行銷平台為首要目標，此平台目前集結台灣行銷領域的各品牌，例如廣告媒體界的聯廣、公關溝通界的先勢，以及展覽活動界的光洋波斯特，而未來內部成長及外部併購仍是驅動聯廣成長動力的主軸。（編輯：黃國倫）1070918