三義二廠開發進環評大會 裕隆：規劃面積已減半

（中央社記者田裕斌台北18日電）裕隆預計在三義廠後山闢建三義二廠，建置汽車動態研發試驗測試道，但因恐傷及石虎保育卡關7年，裕隆表示，規劃面積已從78公頃減至35公頃，可降低對環境衝擊。



裕隆三義二廠興建環評案昨天進行專案小組第3次初審會議，決議要求裕隆公司依委員意見補正資料，經確認後送環評大會審查。



裕隆表示，雖然財團法人車輛研究測試中心(ARTC)已有驗證道，但並無建置可提供動態研發試驗，模擬上下坡道路地形的測試道，現有測試道尚無法對應車廠研發需求，為了提升車輛在國際間的市場競爭力，裕隆需要一條符合國際規格的專業驗證道。



經過多方評估後，裕隆確認三義廠後山在各項條件都符合，但由於40年皆未開發，形成了生態多元的自然環境，因此在環評過程中，發起了6次生態諮詢會、2次範疇界定會議，不斷與相關專家學者、環保團體等單位進行溝通，並據此調整規劃，包含將原規劃78公頃縮減為35公頃，並自願進入更嚴格的第二階段環評審查會議。



裕隆承諾，未來在施工過程也採用最高規格工法，以漸進式開發為主，期望能減少開發行為對環境與野生動物的衝擊。



此外，裕隆為盡到更積極的企業社會責任作為，主動承諾規劃保留佔全廠區約39%的後山淺山森林為完整綠地，並將其中緊鄰火炎山生態園區的17公頃原始林土地規劃為永久保留區，提供石虎無虞不受破壞的棲地。



同時，未來更將持續投入生態相關調查研究，向更多專家學者、政府單位請益、學習，共同倡議推動環境友善教育活動，為台灣下一代留下寶貴的資產。（編輯：楊凱翔）1070918