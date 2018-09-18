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金融科技創新園區開幕 廠商進駐搶破頭

發稿時間：2018/09/18 18:12

最新更新：2018/09/18 18:12

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（中央社記者田裕斌台北18日電）國內第一個金融科技實體共創空間「金融科技創新園區」今天開幕，首波招募廠商爆表，共有64家新創團隊遞件申請，最後只有37家廠商成功進駐。

金融總會表示，去年10月金融監督管理委員會主委顧立雄宣佈設立金融科技專屬共創空間，首波招募共有64個新創團隊遞件申請、席次需求223席，最後僅37個團隊、120席通過審議，包括金融科技7大領域、6家國際新創團隊進駐，大型機構參與企業實驗室開放的10家名額中，也有6家確定進駐。

根據金融總會統計，首波進駐的團隊中，包括借貸、智能理財、區塊鏈、不動產、保險科技、法遵科技、支付等7大領域，智能理財新創團隊達14個，佔比38%，其次是借貸團隊有9個，占比24%。

在國際團隊方面，有美國的Quantstamp、日本富訊金融科技、新加坡FIGS Inc及Cynopsis、菲律賓BeamAndGo和香港的港信科技進駐。

行政院副院長施俊吉表示，金融科技創新園區建置的目的，在於協助新創團隊，讓他們在不同發展階段獲得適切資源，同時透過群聚效應，共同激盪出創新服務或商業模式，並實證運用推廣至金融市場，不僅擴大金融服務的深度、廣度，也激勵新創團隊在地耕耘、永續經營。

金管會主委顧立雄則指出，金融科技創新園區打造一條龍式的金融科技新創服務措施，提供具彈性的監理環境，協助業者利用創新科技發展，並解決創新過程中所遇到的各種問題，包括釐清法令、培育人才、資安資訊分享、提供適當資源協助業者等。（編輯：楊凱翔）1070918

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