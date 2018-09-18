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8月買賣移轉重摔 房仲：烏雲後有陽光

發稿時間：2018/09/18 18:12

最新更新：2018/09/18 18:12

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（中央社記者韋樞台北18日電）8月買賣移轉棟數重摔，不過中信房屋發布第3季宅指數，從購屋意願指數、首購族群、自用目的均比第2季增加，需求穩固，偶有烏雲後有陽光，推估全年移轉27萬5193棟，年增3.4%。

中信房屋發布今年第3季宅指數調查報告，為連續第39季宅指數調查，第3季經濟感受綜合指數為35.55，季減0.58，但年增0.97%；購屋意願指數為38.36，不但季增0.75，更年增4.54。

第3季有購屋計畫的受訪者中，首購族較第2季增加2.3%，占47.3%，而購屋目的近7成(74.1%)為「自用」，較第2季增加5.2%。

在六大理財項目中，第3季只有不動產和股票較第2季增加，占比分別為21.5%和58.4%，季增1.13%和0.69%；國人喜愛的外幣和保險投資占34%和64.3%，均比第2季減少4.3%和2.18%，「不動產」項目占比連續8季超越現金，仍穩坐抗跌保值第一寶座。

中信房屋副總經理劉天仁表示，8月六都買賣移轉1萬6631棟，月減15%，年減6%；累計今年前7月的移轉棟數年增約7%，但累計前8月的增幅便降為4.6%；初看讓人捏一把冷汗，但好在需求穩定，不但購屋意願、首購族群和自用族群等數據顯示都在增加。

調查發現，針對「請問您認為年底前是不是買房的好時機?」調查結果，有28.2%的民眾持肯定態度。分析其中原因，認為「房價已降價，接近底部，預期未來房價上漲機率大於下跌機率」比例最高，達42.3%；認為「建商讓利，可以用更優惠的價格買到新成屋」的也有31.1%。

至於仍有71.8%的民眾不認為年底前是進場購屋好時機。其中原因來自於對大環境的信心不足與不確定，其中有半數的民眾認為「台灣經濟環境疲弱、人口減少，房價缺乏支撐，房價會有下跌風險」占比高達50.1%。

劉天仁強調，認為年底是購屋佳機的民眾雖然只有28.2%，他們在衡量建商降價的幅度接近底部，與週邊二手屋價格相當，以及央行短期內不會調升利率，顯示理性衡量這些變動因素後，認為年底可以進場購屋。

但71.8%不認為年底是購屋佳機者中有逾一半認為環境疲弱和人口減少，但這兩項因素從以前便一直存在，未來也很難改變，因此才覺得房價難撐且有下跌風險；但劉天仁認為，房屋總是不斷在都更及危老條例下更新，且每個家庭都有轉換房屋的需求，因此推估這些民眾可能以「感覺面」做為短期購屋的決策思維。

他強調，各年齡層和各家庭對於「住」的需求無法等待，而且民眾對市場的降價與建商友善讓利已有感，只不過對大環境信心不足，及面對年底選舉的干擾因素，因而連帶影響對房市的信心。預估全年的買賣移轉棟數為27萬5193棟，比去年的26萬6086戶微增3.4%。（編輯：林沂鋒）1070918

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