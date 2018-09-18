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OTT衝異業合作商機 myVideo結盟銀行超商

發稿時間：2018/09/18 18:22

最新更新：2018/09/18 18:22

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（中央社記者江明晏台北18日電）台灣大哥大今天宣布，旗下OTT影音串流服務平台myVideo攜手銀行、便利超商等線下通路，啟動異業合作商機，紅利或會員點數可看myVideo，未來7-ELEVEN門市也將販售myVideo月租服務。

myVideo首度與華南銀、中信銀合作，刷卡紅利點數可選擇兌換myVideo月租服務，另一方面，myVideo持續布局連鎖超商通路，與全台擁有超過5000家門市的7-ELEVEN合作，年底前OPENPOINT會員可免費領取myVideo每月精選強片免費看序號，活動推出後一週兌換人次即破千，未來7-ELEVEN門市也將販售myVideo月租服務。

myVideo擁有超過400萬註冊用戶，付費用戶數居全國之冠，看好異業通路推廣大有可為，myVideo持續尋求更多合作機會。

myVideo去年農曆春節前攜手全家便利商店，消費者可在全台超過3000家的「全家」店舖購買myVideo單片服務，之後更推出月租服務，今年暑假受惠於追劇需求成長，myVideo在「全家」單季銷售較前一季勁揚200%，凸顯myVideo在異業通路合作的成績大有斬獲。

除了積極拓展新通路，myVideo也持續耕耘影音內容，myVideo首部投資自製戲劇「雙城故事」迄今已吸引逾萬名會員收看；與金光布袋戲合作獨家上架的「金光御九界之齊神籙」觀看次數也破萬，其中多達半數為新註冊用戶，吸引習慣藉由DVD收視的布袋戲戲迷轉移到OTT平台。（編輯：李信寬）1070918

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