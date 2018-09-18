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川普貿易戰捲入消費者 美成長恐遭更大打擊

發稿時間：2018/09/18 19:05

最新更新：2018/09/18 19:05

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（中央社紐約17日綜合外電報導）美國總統川普宣布加碼對價值2000億美元的中國輸美商品加徵關稅，把對美國經濟貢獻最大的消費者捲入越演越烈的貿易戰中，恐對美國經濟成長帶來更直接的打擊。

川普政府今天宣布對更多的中國貨加徵10%關稅，自24日起生效，並於明年1月提高至25%，將對美國人採購的生活用品帶來衝擊，當中包括食物、傢俱、服飾，恐造成日常雜貨、假期禮品採購支出攀升。貿易戰範圍擴大直接衝擊美國家庭的消費支出。而消費占美國經濟約達70%。

美國之前宣布對價值500億美元中國輸美商品加徵關稅，並對歐洲等出口到美國的鋼鋁加徵關稅，已導致國內製造商生產成本攀升，試圖轉嫁客戶身上。

目前已出爐的經濟數據雖然尚未顯示關稅對美國20兆美元的經濟產值造成實質衝擊，但最新的關稅動作也擴及更多的製造業，升高企業對於投資和聘僱轉趨謹慎的風險。企業擴大投資和聘僱，再加上減稅，已是帶動美國2018年家庭消費的主要動力。

紐約牛津經濟公司（Oxford Economics）美國總體經濟部門主管達科（Gregory Daco）說：「目標清單商品的範圍越大，可隔絕的衝擊越少。」

價格上揚將造成美國家庭在支出方面卻步，衝擊消費信心，企業也可能碰上更多的投入成本上揚。最後導致企業對求才聘僱轉趨謹慎，而回過頭來影響消費者支出。

達科假設，北京當局一旦展開報復，關稅將造成美國2019年國內生產毛額（GDP）減少約0.4%，減幅大於川普新關稅行動宣布前的0.1%，由於新關稅明年1月還會增至25%，屆時影響恐更大。

達科雖維持美國今年經濟成長預估值2.9%不變，但對明年經濟成長預估值，則從之前預估的2.3%，下修至2.1%。

摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co.）首席美國經濟師法羅利（Michael Feroli）表示，關稅引發的次級效應是一大變數。原本相當樂觀的企業信心，恐轉趨謹慎。這恐影響企業聘僱、資本投資、甚至經濟成長腳步。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1070918

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