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川普新關稅動作留談判空間 亞股反彈漲多跌少

發稿時間：2018/09/18 19:57

最新更新：2018/09/18 19:57

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（中央社香港18日綜合外電報導）亞洲股市今天止跌反彈，區域股市終場漲多跌少，主因美國總統川普雖宣布對中國祭出新回合的關稅，但未一口氣祭出最高關稅稅率，留給雙方談判空間。

川普政府宣布對價值2000億美元的中國輸美商品加徵10%關稅，自24日起生效，雙方若未在明年1月1日前達成協議，關稅將提高至25%。

中國今天警告，北京將採取反制措施，並指出美國堅持提高關稅，將對雙方談判帶來新變數。

亞股盤初走跌，之後在市場期盼美中年底前達成協議的樂觀心理帶動下，止跌反彈。

華府這次新關稅清單放過部分重要商品，加上川普11月將和中國國家主席習近平會面，可能會希望在此之前達成協議。

萬達（Oanda）亞太交易主管殷尼斯（Stephen Innes）說：「美國新關稅動作不算客氣，但也沒比預期糟，除非中國還以顏色，否則股市早盤的反射性反應後，應該仍有所支撐。」

「關稅將分階段調高至25%，提供更多的談判空間，所以中國可能也會視狀況回應。」

亞洲主要股市漲多跌少，陸股上證綜合指數收盤上漲1.8%；日股日經指數收盤上漲1.4%；港股恆生指數收漲0.6%；韓股收漲0.3%，紐西蘭股市收高0.5%。澳洲雪梨股市則跌0.4%，新加坡股市也挫0.1%。

摩根資產管理公司（JPMorgan Asset Management）全球市場策略師前川將吾（Shogo Maekawa）說：「之前投資人認為關稅會一口氣課到25%。所以，這可說是不幸中的大幸。」（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1070918

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