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可課稅美國商品所剩不多 中國仍有其他武器

發稿時間：2018/09/18 20:04

最新更新：2018/09/18 20:04

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（中央社北京／華盛頓18日綜合外電報導）美國總統川普宣布，將對新一批總值2000億美元中國商品加徵關稅。中國則揚言，對600億美元的另一批美國產品課稅。這是北京的報復目標總額首度和美國不對等。

美國「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，中國堅稱，其有充分能力抵擋可能無限期延續的地緣政治角力衝擊，即使該國今年的成長率預料會趨緩。

自1月以來，中國人民銀行已放手讓人民幣貶值約5%，讓該國出口品在海外市場具有優勢，不過也讓中國進口的外國商品變貴。

分析家表示，人民銀行可能不會允許人民幣有太多繼續貶值的空間，因為弱勢的人民幣可能導致更多資產撤離中國。

麥格理大宗商品及全球市場公司（Macquarie Commodities and Global Markets）中國首席經濟學家胡偉俊（Larry Hu）表示：「人民幣走弱可能有助於抵消新關稅的衝擊，不過中國自己也會受傷。」

川普計劃對中國輸美的約半數產品加徵關稅，北京發現自己無法對同等總值的美國產品進行報復，因為中國自美進口額遠低於對美出口額。

川普17日表示，自24日起對總值2000億美元的中國輸美商品課徵10%關稅。在此之前，美國今夏即已對500億美元中國產品加徵關稅。

美國去年共自中國進口總值約5000億美元的商品。

中國目前共對總值500億美元的美國商品課徵報復性關稅，並揚言對另一批600億美元產品進行報復。不過北京手中還未課稅的美國商品越剩越少—中國去年自美進口商品總額約僅1300億美元。

北京已警告，會採取「數量型和質量型」相結合的綜合措施，進行強有力的反制。這暗示中國手中握有關稅以外的報復武器。

以下是國際媒體列出中國可以採取的非關稅報復選項：

●刁難美商

中國當局可能會無所不用其極，為難境內的美資企業。

中國是全球第二大航空市場，美國航太巨擘波音公司（Boeing Co.）的1/4飛機都是在中國售出。中國官媒「環球時報」曾警告，北京可能「調整（飛機的）銷量」。

北京可能比較不傾向傷害對中國忠誠的美國企業，例如中國國營企業持有重大比率股份的麥當勞（McDonald's）、通用汽車（General Motors）或福特汽車（Ford Motor）等。

●杯葛美國

中國國營媒體至今仍相當克制，未像先前北京和日本、南韓爆發外交齟齬時那樣，鼓動反美情緒。

不過中國社會科學院美國研究所所長吳白乙警告：「一般中國百姓都積極關注國際議題。」

吳白乙無法確定中國輿論的冷靜能維持多久。他說：「若13億中國人的心被美國人傷害，恐怕非常難以修補。」

●中斷交流

吳白乙還指出：「中國家長一直樂於送孩子到美國深造，但若美國繼續這樣，我們可以把孩子送往英國、德國，甚至巴西或印度。」

目前中國每年約有35萬人前往美國留學，是部分美國大專院校的重要財源。

每年也有數以十萬計的中國人前往美國觀光，在比佛利山（Beverly Hills）名店街羅迪歐大道（Rodeo Drive）或賭城拉斯維加斯（Las Vegas）狂灑錢。

●官僚主義

由於中國的反壟斷監管機關遲不批准，美國半導體巨擘高通（Qualcomm）今夏取消購併荷蘭競爭對手恩智浦半導體公司（NXP Semiconductors NV）交易案。

外界普遍認為，前述交易案是美中關係緊張下的受害者，北京藉此證明，中國的龐大市場擁有左右國際購併交易命運的力量。

中國也曾宣稱，該國今年實施的金融開放，允許外資機構取得中國本地商業銀行的多數股權。不過專家表示，若美中緊張關係持續升高，美國金融放款機構可能會被中國排除在審批和許可範圍之外。

中國美國商會（American Chamber of Commerce in China）主席蔡瑞德（William Zarit）指出，白宮認為，華府對2000億美元的新一批中國商品課稅後，北京就會舉白旗投降，「不過前述假設可能低估中國繼續以其人之道還治其人之身的能耐」。

●美國公債和人民幣

部分分析家指出，中國是美國公債的最大持有者，共持有將近1兆2000萬美元的美國國庫券。不過中國若拋售部分美國公債，可能會自食惡果，蒙受虧損。

人民幣的情況也一樣。分析家表示，人民幣貶值可抵消美國關稅的衝擊效應，不過中國決策者並不想承受資金外逃的風險。（譯者：陳宜君/核稿：何宏儒）1070918

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