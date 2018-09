可課稅美國商品所剩不多 中國仍有其他武器

(中央社北京/華盛頓18日綜合外電報導)美國總統川普宣布,將對新一批總值2000億美元中國商品加徵關稅。中國則揚言,對600億美元的另一批美國產品課稅。這是北京的報復目標總額首度和美國不對等。



美國「華盛頓郵報」(The Washington Post)報導,中國堅稱,其有充分能力抵擋可能無限期延續的地緣政治角力衝擊,即使該國今年的成長率預料會趨緩。



自1月以來,中國人民銀行已放手讓人民幣貶值約5%,讓該國出口品在海外市場具有優勢,不過也讓中國進口的外國商品變貴。



分析家表示,人民銀行可能不會允許人民幣有太多繼續貶值的空間,因為弱勢的人民幣可能導致更多資產撤離中國。



麥格理大宗商品及全球市場公司(Macquarie Commodities and Global Markets)中國首席經濟學家胡偉俊(Larry Hu)表示:「人民幣走弱可能有助於抵消新關稅的衝擊,不過中國自己也會受傷。」



川普計劃對中國輸美的約半數產品加徵關稅,北京發現自己無法對同等總值的美國產品進行報復,因為中國自美進口額遠低於對美出口額。



川普17日表示,自24日起對總值2000億美元的中國輸美商品課徵10%關稅。在此之前,美國今夏即已對500億美元中國產品加徵關稅。



美國去年共自中國進口總值約5000億美元的商品。



中國目前共對總值500億美元的美國商品課徵報復性關稅,並揚言對另一批600億美元產品進行報復。不過北京手中還未課稅的美國商品越剩越少—中國去年自美進口商品總額約僅1300億美元。



北京已警告,會採取「數量型和質量型」相結合的綜合措施,進行強有力的反制。這暗示中國手中握有關稅以外的報復武器。



以下是國際媒體列出中國可以採取的非關稅報復選項:



●刁難美商



中國當局可能會無所不用其極,為難境內的美資企業。



中國是全球第二大航空市場,美國航太巨擘波音公司(Boeing Co.)的1/4飛機都是在中國售出。中國官媒「環球時報」曾警告,北京可能「調整(飛機的)銷量」。



北京可能比較不傾向傷害對中國忠誠的美國企業,例如中國國營企業持有重大比率股份的麥當勞(McDonald's)、通用汽車(General Motors)或福特汽車(Ford Motor)等。



●杯葛美國



中國國營媒體至今仍相當克制,未像先前北京和日本、南韓爆發外交齟齬時那樣,鼓動反美情緒。



不過中國社會科學院美國研究所所長吳白乙警告:「一般中國百姓都積極關注國際議題。」



吳白乙無法確定中國輿論的冷靜能維持多久。他說:「若13億中國人的心被美國人傷害,恐怕非常難以修補。」



●中斷交流



吳白乙還指出:「中國家長一直樂於送孩子到美國深造,但若美國繼續這樣,我們可以把孩子送往英國、德國,甚至巴西或印度。」



目前中國每年約有35萬人前往美國留學,是部分美國大專院校的重要財源。



每年也有數以十萬計的中國人前往美國觀光,在比佛利山(Beverly Hills)名店街羅迪歐大道(Rodeo Drive)或賭城拉斯維加斯(Las Vegas)狂灑錢。



●官僚主義



由於中國的反壟斷監管機關遲不批准,美國半導體巨擘高通(Qualcomm)今夏取消購併荷蘭競爭對手恩智浦半導體公司(NXP Semiconductors NV)交易案。



外界普遍認為,前述交易案是美中關係緊張下的受害者,北京藉此證明,中國的龐大市場擁有左右國際購併交易命運的力量。



中國也曾宣稱,該國今年實施的金融開放,允許外資機構取得中國本地商業銀行的多數股權。不過專家表示,若美中緊張關係持續升高,美國金融放款機構可能會被中國排除在審批和許可範圍之外。



中國美國商會(American Chamber of Commerce in China)主席蔡瑞德(William Zarit)指出,白宮認為,華府對2000億美元的新一批中國商品課稅後,北京就會舉白旗投降,「不過前述假設可能低估中國繼續以其人之道還治其人之身的能耐」。



●美國公債和人民幣



部分分析家指出,中國是美國公債的最大持有者,共持有將近1兆2000萬美元的美國國庫券。不過中國若拋售部分美國公債,可能會自食惡果,蒙受虧損。



人民幣的情況也一樣。分析家表示,人民幣貶值可抵消美國關稅的衝擊效應,不過中國決策者並不想承受資金外逃的風險。(譯者:陳宜君/核稿:何宏儒)1070918