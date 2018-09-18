綠島加油站漏油 中油3個月內提污染調查評估

台東縣綠島中油加油站日前爆出漏油事故，環保署派員前往鑿了3口標準監測井確認污染狀況，地下水檢測報告18日出爐。（環保署提供）中央社記者吳欣紜傳真 107年9月18日

（中央社記者廖禹揚台北18日電）台東縣綠島中油加油站漏油，環保署今天公布地下水採檢報告，其中苯超標294倍，中油表示，會負起整治責任，將在3個月內提出污染調查評估計畫，待環保署核可再提污染整治計畫。



中油綠島加油站7月漏油3.7公秉，環保署檢測報告今天出爐，土壤檢測都合格，但地下水部分有苯、甲基第三丁基醚（MTBE）、總石油碳氫化合物（TBH）、甲苯及萘等5項化學物質超標，其中苯超標達294倍，中油面臨開罰及整治復原責任。



中油副總經理畢淑蒨表示，中油會負起整治責任，在3個月內提出污染調查評估計畫，待環保署審核後再提污染整治計畫，環保署同意後就會著手進行整治作業。



畢淑蒨也說明，先前從鄰近居民使用地下水井取樣，委託SGS化驗結果的確合格，而環保署取樣位置則是在加油機附近，靠近洩漏源，因此污染濃度較高。



中油表示，漏油會朝向民宅使用地下水擴散，已第一時間提供鄰近民宅自來水接管，即使檢測結果未超標，未來在整治期間內也都會提供民眾乾淨用水，並持續監控污染擴散狀況。



中油說明，這次洩漏的95無鉛汽油揮發性高，土壤部分目前已進行土壤氣體抽除，並持續進行中，地下水則可能採用注氣抽氣合併工法，去除溶解性污染物質，如有必要，也可能採用化學氧化或攔截工法等方式，後續報告中會視污染區域狀況評估至少3到4種方式，提出最適當工法組合。



根據環保署統計，國內加油站地下環境污染整治時間約需3到5年，不過，中油指出，這次漏油到發現時間較短，整治時間有望較平均值更短，但得視當地地質及水文條件而定。



此外，高雄市中芸大排出現來源不明的黑色浮油污染，中油今天澄清，該浮油為使用過的潤滑油脂，非中油生產油品，且中油也未在中芸大排設置排放口，並非中油造成，當地環保局正持續追查來源。



不過，中油仍配合當地環保局協助提供機具及人力，指派人員設置攔油索，防止大量浮油漂進中芸漁港，並調派2部抽油車，進行油污圍堵及回收處理，避免污染擴大。（編輯：黃國倫）1070918

