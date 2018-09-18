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美發動貿易戰歷史 台灣紡織半導體趁勢崛起

發稿時間：2018/09/18 20:33

最新更新：2018/09/18 20:33

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（中央社記者韋樞台北18日電）美國針對2000億美元中國商品加徵10%關稅。台經院景氣預測中心主任孫明德認為，美國歷次與他國貿易摩擦從來占不到便宜，且造就台灣紡織和半導體業興起，這次台灣等著擇肥而噬。

孫明德今天下午參加中信房屋第3季宅指數記者會做以上表示。

孫明德表示，美國1930年代的斯姆特-霍利關稅法提高國外進口農產品等2萬種商品關稅，導致他國一致對抗，加重經濟大蕭條危機，被認為是引發第二次世界大戰的一個原因。

美國前總統尼克森在1971年要求加徵10%進口附加稅，日本和歐洲要求立即撤回，最終附加稅被廢止，日本向歐洲的出口增加，導致貿易摩擦。

而日美貿易摩擦從1970年開始持續到90年代，美國對日本的紡織、鋼鐵、半導體、及汽車等商品施壓，並發動制裁關稅。日本接受出口管制，於1971年簽下「纖維協定」，日本自主限制化纖製品5%、毛纖製品1%出口，有效期3年，同時擴大對美投資、開放市場等要求，而日本相關產業外移弱化，造成泡沫經濟成因之一。

1986年日美之間半導體協定，日本承諾自主限制出口並接受外國半導體進口。

孫明德指出，美國過去與他國貿易摩擦時占不了多少便宜，日美半導體協定後，美國要求日本每年進口15%半導體，美國每年調查進口比例。但美國半導體為軍用商品，不符合日本民生消費需要，因此日本將技術傳授給韓國三星及LG，由韓國進口達成15%要求，但最終美國並未因此受益，日本半導體卻開始走弱、韓廠實力快速提升。

孫明德說，台灣的紡織業和半導體業也就是在1970年代和1990年代趁勢開始茁壯，奠定今天這兩大產業雄厚的基礎；而這次美國再度掀起和中國的貿易戰，中國打算打長期戰，拖得愈久對美國愈不利，因為歷次都是美國內部不團結，消費者發聲抗議物價過高，政府最後只好妥協而占不到便宜。

他強調，對台灣來說，只要美中貿易戰打得愈久，才愈能享有廠商轉單或回來台灣生產的利多。前次造就台灣紡織業和半導體業的興起，這次美國針對中國銷美2000億美元的化學、紡織，及食品等民生用品課稅，兩岸供應鏈關聯較深的資通訊產品比重不高，若是未來再進一步對約2600億美元商品課高關稅，蘋果手機遭波及時，相關供應鏈的資通訊業可能就會是下一個更蓬勃發展的產業。（編輯：楊凱翔）1070918

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