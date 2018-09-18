川普新關稅：智慧表躲過一劫 連網設備遭波及

（中央社紐約17日綜合外電報導）美國總統川普宣布對價值2000億美元的中國輸美商品加徵關稅。蘋果公司的Apple Watch和Air Pods幸運躲過一劫，但很多科技公司使用的連網設備等科技產品將受到影響。



根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普政府資深官員表示，智慧表和藍芽裝置等消費性電子產品，不在美國下週起加徵10%關稅的中國商品清單中。



他說：「我們正在想辦法，我們認為消費性產品不會涵蓋在內。」但路由器類的連網設備產品將面臨關稅。



戴爾公司（Dell）、思科公司（Cisco）、瞻博網路公司（Juniper Networks）、慧與科技公司（HPE）等曾表示，美國對連網設備加徵關稅，可能對公司獲利造成影響，恐造成美國就業流失。



根據分析師，谷歌（Google）、臉書（Facebook）和亞馬遜（Amazon）等公司的雲端運算用的都是中國的路由器和數據機。



美國消費科技協會（Consumer Technology Association）發聲明說，雖樂見特定消費產品自關稅清單中移除，卻還是認為關稅是「糟糕的政策」。



協會說：「我們尤其關切針對印刷電路板、路由器和連網設備等課徵報復性關稅。那會阻礙我們在5G的領先，形同課徵網路稅，對企業帶來不確定性。」（譯者：劉淑琴/核稿：羅苑韶）1070918