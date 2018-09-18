美中貿易戰升級 美消費者首當其衝

（中央社記者江今葉華盛頓18日專電）美國總統川普昨天宣布將對2000億美元中國商品加徵關稅，中國隨即反擊。華爾街日報表示，川普的關稅政策影響將首次擴大到美國消費者，部分企業考慮訴諸法律阻止這項行動。



川普昨天宣布將對總值約2000億美元的中國商品加徵10%額外關稅，並將於24日生效，這項稅率年底後還將上調到25%。這次的關稅加徵清單包括行李箱到海鮮水產等數千種商品。



為了反擊，中國官方宣布，將對價值600億美元的美國商品加徵10%或5%的關稅，同樣自24日起生效。



「華爾街日報」表示，川普的激進關稅政策影響將首度擴大到美國消費者。川普政府高階官員在昨天的電話記者會上也坦言，沒有一次調漲到25%，除了給企業更多機會尋找替代供應品外，也希望降低美國消費者面對即將展開的購物季衝擊。



儘管川普政府試圖降低對消費者的衝擊，但新一輪關稅仍招致美國企業界的廣泛譴責。美國零售業領導協會（Retail Industry Leaders Association）國貿副總裁夸奇（Hun Quach）表示，對向美國消費者每天購買的數百萬種產品加徵關稅的決定，感到極度失望，「關稅就是對美國家庭徵稅，首當其衝的是消費者，不是中國」。



部分企業團體正在考慮訴諸法律，以阻止川普政府的行動。報導說，這些企業認為政府的決策太過草率，沒有合理考慮行業投入問題，相較於過去幾輪規模較小的關稅措施，這輪關稅的決定時間太過倉促，敲定程序僅3週時間，美國消費科技協會（Consumer Technology Association）在聲明中就表示，這項關稅措施「存在法律疑慮」。



「紐約時報」則表示，川普的關稅措施發生在美國政府認為在貿易爭端具有優勢的時刻，目前中國經濟成長趨緩、消費低迷、基礎設施支出急劇下降。隨著美國開徵關稅，中國經濟預計將進一步趨緩。



但報導也指出，儘管這一波關稅開徵的目的在傷害中國，卻也可能阻礙美國經濟，並為消費者帶來損害，因為這波關稅可能提高日用品價格。摩根士丹利（Morgan Stanley）研究員估計，最新一輪關稅可能使美國今年的經濟成長下降0.1個百分點，若中國再次報復，影響可能加劇。



一名反對關稅行業組織發言人高德（Jonathan Gold）向紐約時報表示，「關稅就是稅收」，這些關稅將由推動經濟發展的工薪家庭支付，許多情況下，這些費用將轉嫁給美國家庭。



美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）主席杜諾惠（Thomas J. Donohue）也表示：「今天的決定清楚表明，美國政府沒有注意到美國消費者與商界所提的關於成本升高及全國基層、工廠、農場和牧場就業流失的大量警告。美中兩國應留在談判桌，且美國應該繼續與盟邦合作，尋求替代解決方案。」



「華盛頓郵報」表示，中國堅稱有充分能力抵擋可能無限期延續的地緣政治角力衝擊，即使中國今年的成長率預料會趨緩。與此同時，中國央行中國人民銀行從1月起放手讓人民幣下跌約5%，使中國出口在海外市場占有優勢，但也使進口成本變高。



麥格理大宗商品及全球市場公司（Macquarie Commodities and Global Markets）中國首席經濟學家胡偉俊（Larry Hu）表示，人民幣貶值有助於抵銷新的關稅衝擊，但也會傷害到中國自身。（編輯：郭中翰）1070918