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中企疑侵門踏戶高雄港 經部確認買主無中資背景

發稿時間：2018/09/18 23:32

最新更新：2018/09/18 23:32

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（中央社台北18日電）經濟部投審會執行秘書張銘斌今天表示，台灣東方海外7月已出售給百慕達商東方海外（代理）有限公司，申請投審會核准時也提供文件供查核，包括股東名單及資金來源，確認無中資背景。

日本經濟新聞報導，中國國有海運集團中遠疑透過收購香港同業東方海外取得高雄港資產，引發中資在台侵門踏戶疑慮。張銘斌今天表示，台灣東方海外7月已出售給於百慕達註冊的控股公司百慕達商東方海外（代理）有限公司，經確認沒有中資背景。

根據經濟部紀錄，台灣東方海外新任董事長徐定心為中國遠洋企業董事長。張銘斌表示，審核時也已調查中國遠洋企業與中遠集團關係，兩者的確有業務往來關係，但並無投資關係。

張銘斌說，除審查申請文件外，投審會後續也會定期查核財報等相關資料，必要時隨時抽查，在申請通過後，投審會也已至台灣東方海外公司實地查核。

中遠海運控股公司去年宣布，以63億美元買下較小香港同業東方海外（國際）公司。但東方海外在美國和台灣持有的碼頭經營權，令這起收購案可能因監管因素受阻。

中遠和東方海外今年7月7日宣布，收購案已獲美國主管機關批准，條件是東方海外須將持有的美國加州長堤（Long Beach）碼頭資產信託後出售。中遠隨後在7月27日宣布完成收購東方海外，但未提及高雄港的問題。

報導表示，雖然雙方從未發表公開聲明解釋，但東方海外仍保持在高雄港的碼頭經營權。東方海外的高雄貨櫃中心仍掛著「東方海外」招牌，現場工作人員也表示一切照舊。

東方海外高雄貨櫃中心一名員工表示：「我們還是原本的東方海外團隊營運這個貨櫃中心，一切海運業務如常。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070918

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