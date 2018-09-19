中國關稅還擊 川普警告美還有子彈上膛

（中央社記者鄭崇生華盛頓18日專電）美國總統川普今天說，如果中國敢對美國的農民及勞工回敬關稅報復，美國「別無選擇」，準備啟動對價值2670億美元的中國產品課稅。



川普中午在橢圓形辦公室與來訪的波蘭總統杜達（Andrzej Duda）會談前、回答媒體詢問時，做上述表示。



美中貿易關稅戰升級，美國昨天宣布24日起將對價值2000億美元的中國商品課徵10%關稅，這一稅率明年1月1日起將調升至25% ，隨後，中國官方也首度「不對等」還擊，將對價值600億美元的美國商品加徵5%或10%的關稅，自北京時間9月24日中午12時01分生效。



川普今天則舊調重彈指出，中國長期以來占美國便宜，他不能讓這情況繼續下去，他強調，關稅措施對中國已造成巨大影響。



川普還警告中國，若敢對美國農民及勞工採取關稅報復，美國準備好啟動對中國2670億美元的產品課稅，「我們不想這麼做，但我們可能別無選擇」。



但他又說，美國一向對談判持開放態度，也可能在某個時候達成協議，拭目以待情況進展。



川普稍早則透過推特指控，中國試圖藉由貿易戰的關稅報復，影響美國年底期中選舉，他說，中國公開表示，將積極設法影響和改變美國的選戰，方法是攻擊美國農民、牧場工人和產業勞工，「因為他們對我很忠心」。



美中貿易關稅戰開打以來，中國首次無法採取金額對等的報復措施，凸顯中國因對美國享有巨額貿易順差，以致於無法以等量金額為子彈，對美國產品課稅，然而，中國美國商會主席蔡瑞德（William Zarit）表示，中國政府有很多手段與措施可干擾美國企業在中國的業務，白宮以為這能讓中國舉白旗投降，是低估中國。（編輯：陳政一）1070919