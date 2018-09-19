蘋果暫逃過美對中加徵關稅 但威脅逼近

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國總統川普對中國施加的最新一輪關稅，大體上沒有波及蘋果公司（Apple）和其他消費電子產品製造商，但是隨著美中貿易戰升溫，他們面臨的威脅日益加大。



川普昨天宣布對價值2000億美元的中國輸美商品加徵關稅，但豁免Apple Watch等智慧手錶和採用藍芽無線通訊技術的消費電子產品，蘋果和Fitbit等公司無異獲得緩刑。



但是川普警告，如果中國針對美國農民或工業採取報復措施，「我們將立即尋求第3階段，也就是針對額外約2670億美元的進口商品加徵關稅」。這意味蘋果等公司的緩刑時間也許不會太長。



市場研究公司Moor Insights & Strategy的穆黑德（Patrick Moorhead）表示：「消費電子產品製造商獲得短期緩刑，但我們正目睹一場棋賽，不知道誰會先認輸。」



「兩國都會受到重傷。」



穆黑德指出，蘋果將會受到特別大的影響，因為蘋果的產品大多在中國製造，中國也是蘋果產品很大的市場。



他表示：「蘋果的大部分營收和獲利是由iPhone驅動，而iPhone幾乎是全在中國製造。」



中國官方今天宣布，將對價值600億美元的美國商品加徵10%或5%的關稅，並自當地時間9月24日中午12時01分起生效。（譯者：陳政一）1070919